Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 32 коп. до 58,34 грн/л, на дизельне пальне - на 23 коп. до 56,29 грн/л
17:37 03.11.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,32 грн/л (здорожчав на 70 коп.); бензин марки А-95 - 58,34 грн/л (здешевшав на 32 коп.); бензин марки А-92 - 56,78 грн/л (здешевшав на 12 коп.); дизельне пальне - 56,29 грн/л (здешевшало на 23 коп.). Середня ціна автогазу становить 34,33 грн/л, що на 13 коп. менше порівняно із попереднім робочим днем - 31 жовтня.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,49 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 54,9 грн/л; автогаз - 33,4 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 59,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 53,94 грн/л; дизпальне - 51,58 грн/л; автогаз - 32,62 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 59,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
|Велика Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по росії — Bloomberg
|Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ
|Железняк про «зимовий пакет» Зеленського: Шукаємо гроші на «УЗ» - і безкоштовно катаємо все населення? Це популізм
|Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею
|Україна у жовтні експортувала 4,5 мільйона тонн агропродукції
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 32 коп. до 58,34 грн/л, на дизельне пальне - на 23 коп. до 56,29 грн/л
|FAO прогнозує зростання світового виробництва пшениці в 2025 році до 810 млн тонн
|Нафта перейшла до зниження, Brent торгується на рівні $64,5 за барель
|Темп приросту попиту на нові легкові авто у жовтні прискорився до 33%, BYD закріпився в лідерах
|Україна у жовтні збільшила імпорт електрики у 2,5 раза - ExPrо
Бізнес
|У США можуть заборонити роутери TP-Link через підозри у зв'язках із Китаєм
|YouTube підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ
|Квантові технології почнуть активно використовуватись на практиці уже в найближчі 5 років, - FT
|WSJ: Айтівці Кремнієвої долини роблять підтяжки, щоб не втратити роботу через вік
|Adobe додала розумного AI-помічника у Photoshop та нові функції в Premiere і Lightroom
|NVIDIA представила суперчип Vera Rubin з двома GPU та процесором
|Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA