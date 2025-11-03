Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 32 коп. до 58,34 грн/л, на дизельне пальне - на 23 коп. до 56,29 грн/л

Роутери TP-Link TP-Link є одними з найпопулярніших у США, за даними компанії, вона контролює 36% ринку, хоча деякі експерти кажуть, що ця цифра може сягати 60%. Частково це пояснюють тим, що TP-Link продає свою техніку за нижчими цінами, витісняючи конкурентів.