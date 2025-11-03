Нафта продовжує зростати після того, як ОПЕК+ призупинила збільшення видобутку в першому кварталі

Ціни на нафту піднялися в понеділок після того, як ОПЕК+ вирішила призупинити збільшення видобутку в першому кварталі наступного року, що послабило побоювання щодо надлишку пропозиції, але слабкі дані про виробництво в Азії обмежили зростання.

О 06:24 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 24 центи, або 0,37%, до 65,01 долара за барель після закриття на 7 центів вище в п'ятницю. Нафта марки West Texas Intermediate коштувала 61,19 долара за барель, подорожчавши на 21 цент, або 0,34%, після зростання на 41 цент на попередній сесії.

Організація країн-експортерів нафти та їх союзники, відомі як ОПЕК+, домовилися в неділю про збільшення видобутку на 137 000 барелів на добу в грудні, як і в жовтні та листопаді.

«Після грудня, з огляду на сезонність, вісім країн також вирішили призупинити збільшення видобутку в січні, лютому та березні 2026 року», - йдеться в заяві групи.

Керівник відділу досліджень сировинних товарів ING Уоррен Паттерсон зазначив, що рішення ОПЕК+ є визнанням значного надлишку на ринку, особливо на початку наступного року.

«Очевидно, що все ще існує велика невизначеність щодо масштабів надлишку, який буде залежати від того, наскільки санкції США вплинуть на постачання російської нафти», - додав він.

Глава відділу стратегії сировинних товарів RBC Capital Хеліма Крофт також зазначила, що Росія залишається ключовим фактором невизначеності в постачанні на тлі введення США санкцій проти провідних російських виробників «Роснефть» і «Лукойл», а також триваючих ударів по енергетичній інфраструктурі країни в рамках війни в Україні.

«Є достатні підстави для обережного підходу, враховуючи невизначеність щодо ситуації з постачанням у першому кварталі та очікуване зниження попиту», - сказала вона.

У неділю український безпілотник завдав удару по Туапсе, одному з головних російських нафтових портів на Чорному морі, що спричинило пожежу та пошкодило щонайменше одне судно.

У жовтні ціни на нафту Brent і WTI впали більш ніж на 2%, знизившись третій місяць поспіль, і 20 жовтня досягли п'ятимісячного мінімуму через побоювання щодо надлишку пропозиції та економічні побоювання щодо мит США.

Аналітики в основному не змінюють свої прогнози щодо цін на нафту, оскільки зростання видобутку ОПЕК+ і слабкий попит компенсують геополітичні ризики для поставок, як показало опитування Reuters. Оцінки надлишку на нафтовому ринку коливалися від 190 000 до 3 мільйонів барелів на добу.

У п'ятницю Адміністрація енергетичної інформації повідомила, що видобуток сирої нафти в США в серпні зріс на 86 000 барелів на добу до рекордних 13,8 мільйона барелів на добу.

Згідно з результатами бізнес-опитувань, опублікованими в понеділок, у жовтні великі виробничі центри Азії продовжували відчувати негативний вплив слабкого попиту в США та мит, введених президентом Дональдом Трампом, що позначилося на обсягах заводських замовлень у всьому регіоні. Азія є найбільшим споживачем нафти у світі.

У п'ятницю президент Дональд Трамп заперечив, що розглядає можливість ударів по Венесуелі, яка є членом ОПЕК, на тлі посилення очікувань, що Вашингтон може розширити операції, пов'язані з боротьбою з наркотрафіком у цій країні.