Reuters: ОПЕК+ розглядає незначне підвищення видобутку нафти у грудні

ОПЕК+ може погодити незначне підвищення квот на видобуток нафти в грудні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

За інформацією агентства, країни-учасниці об'єднання планують збільшити видобуток ще на 137 000 барелів на добу, що становить близько 0,1% світового постачання.

Остаточне рішення мають ухвалити у неділю, 2 листопада.

До країн, які беруть участь у переговорах, входять Саудівська Аравія, Росія, ОАЕ, Ірак, Кувейт, Оман, Казахстан і Алжир.

Від квітня ОПЕК+ уже підвищила свої квоти більш ніж на 2,7 млн барелів на добу, але останні два місяці темпи зростання сповільнилися.

Нові санкції Заходу проти Росії також ускладнюють ситуацію - Москва може постати перед труднощами у збільшенні видобутку.

На тлі побоювань надлишкової пропозиції ціна на нафту в жовтні впала до $60 за барель, однак згодом піднялася до $65 завдяки санкціям проти Росії й оптимізму щодо відновлення світової торгівлі.

Аналітики прогнозують, що ОПЕК+ і надалі діятиме обережно, збільшуючи видобуток лише за умови реальної загрози дефіциту постачання.