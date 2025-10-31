Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 4 коп. до 58,66 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 5 коп. до 56,52 грн/л

Національний банк України, dраховуючи наслідки нещодавніх атак на енергетичну інфраструктуру, погіршив оцінку дефіциту електроенергії на IV квартал 2025 року та I квартал 2026 року до рівня 4-6%, тоді як наприкінці липня цього року оцінював його на рівні біля 1%.