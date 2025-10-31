Ціни на нафту залишаються в мінусі, Brent торгується на рівні $64,7 за барель

Ціни на нафту опускаються в п'ятницю і завершують у мінусі третій місяць поспіль.

Тиск на ринок чинять очікування надлишку пропозиції на тлі нарощування видобутку країнами ОПЕК+. Зустріч ОПЕК+ запланована на 2 листопада, і за даними ЗМІ, країни схиляються до чергового помірного збільшення видобутку в грудні. Базовим сценарієм буде підвищення квот на видобуток нафти на 137 тис. барелів на добу, повідомило раніше Bloomberg.

Тим часом статдані з Китаю, опубліковані в п'ятницю, показали ослаблення ділової активності в промисловому секторі, що погіршує перспективи попиту на нафту. Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у секторі в жовтні опустився до мінімальних з квітня 49 пунктів з 49,8 пункту в жовтні. Значення нижче 50 пунктів свідчить про спад активності.

Агентство Reuters повідомило із посиланням на джерела, що Саудівська Аравія може знизити ціни на нафту для азійських покупців у грудні до мінімумів за кілька місяців в умовах надлишку пропозиції.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:55 EET становить $64,7 за барель, що на $0,3 (0,46%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,26 (0,43%), до $60,31 за барель.

У жовтні ціни знизилися більш ніж на 2%.

Трейдери також продовжують оцінювати наслідки санкцій США щодо російських нафтокомпаній "ЛУКОЙЛ" і "Роснєфть". Раніше Reuters повідомляло, що кілька індійських нафтопереробних компаній уже призупинили закупівлі російської нафти слідом за введенням нових санкцій. Водночас, за даними агентства, Indian Oil Corp. продовжує купувати російську нафту у компаній, що не підпадають під санкції.

Глава французької TotalEnergies Патрік Пуянне заявив під час телеконференції для інвесторів у четвер, що останні санкції США щодо російських компаній чинять реальний вплив на ціни на нафту. Він зазначив, що ринок недооцінює вплив цих санкцій, тоді як у компанії починають бачити реальний ефект.