Ціни на нафту залишаються в мінусі, Brent торгується на рівні $64,7 за барель

 

Ціни на нафту опускаються в п'ятницю і завершують у мінусі третій місяць поспіль.

Тиск на ринок чинять очікування надлишку пропозиції на тлі нарощування видобутку країнами ОПЕК+. Зустріч ОПЕК+ запланована на 2 листопада, і за даними ЗМІ, країни схиляються до чергового помірного збільшення видобутку в грудні. Базовим сценарієм буде підвищення квот на видобуток нафти на 137 тис. барелів на добу, повідомило раніше Bloomberg.

Тим часом статдані з Китаю, опубліковані в п'ятницю, показали ослаблення ділової активності в промисловому секторі, що погіршує перспективи попиту на нафту. Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у секторі в жовтні опустився до мінімальних з квітня 49 пунктів з 49,8 пункту в жовтні. Значення нижче 50 пунктів свідчить про спад активності.

Агентство Reuters повідомило із посиланням на джерела, що Саудівська Аравія може знизити ціни на нафту для азійських покупців у грудні до мінімумів за кілька місяців в умовах надлишку пропозиції.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:55 EET становить $64,7 за барель, що на $0,3 (0,46%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,26 (0,43%), до $60,31 за барель.

У жовтні ціни знизилися більш ніж на 2%.

Трейдери також продовжують оцінювати наслідки санкцій США щодо російських нафтокомпаній "ЛУКОЙЛ" і "Роснєфть". Раніше Reuters повідомляло, що кілька індійських нафтопереробних компаній уже призупинили закупівлі російської нафти слідом за введенням нових санкцій. Водночас, за даними агентства, Indian Oil Corp. продовжує купувати російську нафту у компаній, що не підпадають під санкції.

Глава французької TotalEnergies Патрік Пуянне заявив під час телеконференції для інвесторів у четвер, що останні санкції США щодо російських компаній чинять реальний вплив на ціни на нафту. Він зазначив, що ринок недооцінює вплив цих санкцій, тоді як у компанії починають бачити реальний ефект.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9701
  0,0414
 0,10
EUR
 1
 48,5132
  0,3525
 0,72

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5875  0,09 0,21 42,1563  0,10 0,25
EUR 48,3219  0,26 0,54 48,9825  0,30 0,60

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8800  0,03 0,07 41,9000  0,02 0,05
EUR 48,4450  0,02 0,03 48,4750  0,02 0,03

