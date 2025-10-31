Авторизация

Нафта прямує до третього місячного зниження через сильний долар і велику пропозицію

 

Ціни на нафту в п'ятницю знизилися, прямуючи до третього поспіль місячного зниження, оскільки сильніший долар і слабкі дані з Китаю обмежили зростання, а збільшення пропозиції від основних виробників у всьому світі компенсувало вплив західних санкцій на російський експорт.

О 06:10 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 36 центів, або 0,55%, до 64,64 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate коштувала 60,14 долара за барель, подешевшавши на 43 центи, або 0,71%.

«Зміцнення долара США негативно вплинуло на інтерес інвесторів до сировинних товарів», - зазначили аналітики ANZ у своєму коментарі.

Долар зміцнився після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив у середу, що зниження ставки в грудні не гарантоване.

Нафта також подешевшала після того, як офіційне опитування показало, що промислова активність Китаю в жовтні скоротилася сьомий місяць поспіль.

Ціни на нафту Brent і WTI в жовтні впадуть приблизно на 3%, оскільки очікується, що цього року зростання пропозиції перевищить зростання попиту, а Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і основні виробники, що не входять до ОПЕК, збільшать видобуток, щоб завоювати частку ринку.

Збільшення пропозиції також пом'якшить вплив західних санкцій, що перешкоджають експорту російської нафти до її основних покупців - Китаю та Індії.

ОПЕК+ схиляється до помірного збільшення видобутку в грудні, повідомили джерела, обізнані з перемовинами, напередодні засідання групи в неділю.

Вісім членів ОПЕК+ збільшили цілі видобутку на загальну суму понад 2,7 мільйона барелів на день - або приблизно 2,5% світового постачання - в результаті серії щомісячних збільшень.

Тим часом, експорт нафти з Саудівської Аравії, яка є найбільшим експортером, у серпні досяг шестимісячного максимуму в 6,407 мільйона барелів на добу, як показали дані Joint Organizations Data Initiative (JODI) у середу, і, як очікується, буде продовжувати зростати.

Звіт Агентства з енергетичної інформації США (EIA) також показав рекордний обсяг видобутку в 13,6 мільйона барелів на добу минулого тижня.

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що Китай погодився розпочати процес закупівлі американської енергії, додавши, що може відбутися дуже велика угода, пов'язана із закупівлею нафти і газу з Аляски.

Однак аналітики залишилися скептичними щодо того, чи сприятиме торговельна угода між США і Китаєм збільшенню попиту Китаю на американську енергію.

«Аляска виробляє лише 3% від загального обсягу видобутку нафти в США (що не є значним), і ми вважаємо, що закупівлі Китаєм аляскинського СПГ, ймовірно, будуть обумовлені ринковими факторами», - зазначив у своїй записці аналітик Barclays Майкл Маклін.
За матеріалами: investing.com
 

