- 30.10.25
- 14:16
Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується біля $64,45 за барель
14:08 30.10.2025 |
Ціни на нафту продовжують знижуватися вдень у четвер, інвестори оцінюють підсумки зустрічі президента США Дональда Трампа з главою КНР Сі Цзіньпіном.
Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:24 EET знижується на $0,47 (0,72%), до $64,45 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,45 (0,74%), до $60,03 за барель.
Трамп заявив журналістам, що його зустріч із главою КНР минула дуже успішно, було досягнуто згоди з багатьох питань. Зокрема, загальний розмір мит для Китаю було знижено до 47% з 57%. Водночас питання закупівель Пекіном російської нафти не обговорювалося.
Інвестори розглядають угоду між США й Китаєм швидше як деескалацію напруженості, а не як структурну зміну у відносинах між двома найбільшими економіками світу, зазначив аналітик PVM Тамаш Варга.
Також учасники ринку оцінюють підсумки засідання Федеральної резервної системи (ФРС). Американський ЦБ опустив ставку в середу на 25 базисних пунктів, до 3,75-4% річних, проте голова ФРС Джером Павелл заявив під час пресконференції, що подальше зменшення ставки в грудні залишається відкритим питанням і не гарантоване.
"Рішення ФРС свідчить про зміну позиції центробанку в бік поступового пом'якшення грошово-кредитної політики, що загалом є позитивним фактором для сировини, яка чутлива до змін економічної активності", - написав старший економіст Rystad Energy Клаудіо Галімберті.
Водночас напередодні стало відомо, що запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 6,858 млн барелів, максимальними темпами за півтора місяця. Товарні запаси бензину зменшилися на 5,94 млн барелів, дистилятів - на 3,36 млн барелів.
