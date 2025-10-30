Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується біля $64,45 за барель

 

Ціни на нафту продовжують знижуватися вдень у четвер, інвестори оцінюють підсумки зустрічі президента США Дональда Трампа з главою КНР Сі Цзіньпіном.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:24 EET знижується на $0,47 (0,72%), до $64,45 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,45 (0,74%), до $60,03 за барель.

Трамп заявив журналістам, що його зустріч із главою КНР минула дуже успішно, було досягнуто згоди з багатьох питань. Зокрема, загальний розмір мит для Китаю було знижено до 47% з 57%. Водночас питання закупівель Пекіном російської нафти не обговорювалося.

Інвестори розглядають угоду між США й Китаєм швидше як деескалацію напруженості, а не як структурну зміну у відносинах між двома найбільшими економіками світу, зазначив аналітик PVM Тамаш Варга.

Також учасники ринку оцінюють підсумки засідання Федеральної резервної системи (ФРС). Американський ЦБ опустив ставку в середу на 25 базисних пунктів, до 3,75-4% річних, проте голова ФРС Джером Павелл заявив під час пресконференції, що подальше зменшення ставки в грудні залишається відкритим питанням і не гарантоване.

"Рішення ФРС свідчить про зміну позиції центробанку в бік поступового пом'якшення грошово-кредитної політики, що загалом є позитивним фактором для сировини, яка чутлива до змін економічної активності", - написав старший економіст Rystad Energy Клаудіо Галімберті.

Водночас напередодні стало відомо, що запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 6,858 млн барелів, максимальними темпами за півтора місяця. Товарні запаси бензину зменшилися на 5,94 млн барелів, дистилятів - на 3,36 млн барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0115
  0,0716
 0,17
EUR
 1
 48,8657
  0,1127
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6748  0,01 0,02 42,2607  0,02 0,04
EUR 48,5852  0,05 0,11 49,2800  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9800  0,02 0,05 42,0100  0,02 0,05
EUR 48,7900  0,15 0,31 48,8250  0,14 0,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес