Ціни на нафту майже не змінилися після того, як Трамп знизив мита на китайські товари

Ціни на нафту в четвер залишалися стабільними після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що знизить мита на китайські товари з 57% до 47% після зустрічі з президентом Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, що свідчить про послаблення напруженості, яка затьмарювала перспективи глобального економічного зростання.

О 07:31 EET ф'ючерси на нафту марки Brent, які в середу подорожчали на 52 центи, подешевшали на 40 центів, або 0,46%, до 64,62 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 31 цент, або 0,51%, до 60,17 долара після подорожчання на 33 центи днем раніше.

Трамп погодився знизити мита на китайські товари в рамках однорічної угоди в обмін на відновлення Пекіном закупівель американської сої, збереження експорту рідкісноземів і боротьбу з незаконною торгівлею фентанілом.

Це може «дещо зміцнити довіру ринку, стимулюючи глобальний попит на енергоносії і підтримуючи ціни на нафту», вважає Сугандха Сачдева, засновник SS WealthStreet, дослідницької компанії з Нью-Делі.

Сачдева зазначила, що доки ключові рівні підтримки в 60 і 58 доларів за барель нафти Brent залишаються незмінними, існує потенціал для короткострокового відновлення.

«З іншого боку, ціни, ймовірно, залишаться на рівні 72 доларів за барель, що вказує на обмежений діапазон коливань у найближчій перспективі», - зазначила вона.

Також сприяючи поліпшенню економічних перспектив, Федеральна резервна система США в середу знизила процентні ставки, що відповідало очікуванням ринку. Однак він попередив, що це може бути останнє зниження цього року, оскільки тривале закриття уряду загрожує доступності даних.

«Рішення ФРС підкреслює більш широкий поворот у її політичному циклі - такий, що сприяє поступовій рефляції та підтримці, а не стримуванню, надаючи сприятливий імпульс товарам, чутливим до економічної активності», - зазначив у своїй записці головний економіст Rystad Energy Клаудіо Галімберті.

Зростання цін на Brent і WTI на попередній сесії також відобразило більший, ніж очікувалося, спад запасів нафти і палива в США.

Однак обидва бенчмарки в жовтні демонструють зниження більш ніж на 3%, що стане третім місяцем поспіль збитків.

Запаси нафти в США за тиждень, що закінчився 24 жовтня, скоротилися на 6,86 млн барелів до 416 млн барелів, повідомило Управління енергетичної інформації, тоді як аналітики в опитуванні Reuters очікували зниження на 211 000 барелів.

Іншим ключовим моментом для інвесторів є засідання ОПЕК+, заплановане на 2 листопада, на якому альянс, ймовірно, оголосить про чергове збільшення поставок на 137 000 барелів на добу (б/д) у грудні.

З квітня група збільшила цілі з видобутку на загальну суму понад 2,7 млн б/д, або приблизно 2,5% світового постачання, в рамках серії щомісячних збільшень. Це трохи менше половини від 5,85 млн б/д сукупного скорочення постачання, про яке група домовилася в попередні роки.