Нафта перейшла до зростання, Brent на рівні $64,7 за барель

 

Ціни на нафту перейшли до помірного зростання вдень у середу після зниження за підсумками трьох попередніх сесій поспіль.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:10 EET підвищується на $0,25 (0,39%), до $64,65 за барель.

Ф'ючерси на WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,21 (0,35%), до $60,36 за барель.

У вівторок контракти на Brent і WTI подешевшали на 1,9% на тлі побоювань формування надлишку пропозиції на ринку, що посилилися на повідомленнях ЗМІ про те, що ОПЕК+ схиляється до чергового збільшення видобутку в грудні. Підвищення квот на 137 тис. барелів на добу з грудня стане базовим сценарієм, який обговорять міністри восьми країн-учасниць ОПЕК+ на засіданні 2 листопада, повідомило агентство Bloomberg.

Підтримку цінам на нафту надає оптимізм, пов'язаний із запланованою на четвер зустріччю президента США Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна. Інвестори сподіваються, що вона призведе до зниження напруженості у відносинах між двома найбільшими економіками світу і надасть змогу уникнути вжиття заходів, здатних негативно позначитися на їхньому зростанні. Минулими вихідними американська і китайська сторони узгодили основні положення торговельної угоди.

Трамп заявив у середу, що очікує від зустрічі позитивних результатів. "Завтра зустрічаюся з головою КНР Сі Цзіньпіном. Це буде чудова зустріч для обох", - написав американський лідер у соцмережі Truth Social.

Позитивним фактором для ринку стали також дані Американського інституту нафти (API), що вказали на більш істотне, ніж очікувалося, скорочення резервів нафти в США. Запаси нафти в Штатах за минулий тиждень зменшилися на 4 млн барелів, повідомив напередодні API. Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікували зниження на 2,9 млн барелів. Запаси бензину скоротилися на 6,4 млн барелів, дистилятів - на 4,4 млн барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційні дані щодо запасів нафти в США будуть опубліковані о 16:30 кв. м.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

