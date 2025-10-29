Нафта подешевшала через побоювання щодо санкцій проти Росії та збільшення видобутку ОПЕК

Ціни на нафту в середу знизилися, продовживши триденне падіння, оскільки сумніви щодо ефективності санкцій проти Росії та можливого збільшення видобутку ОПЕК чинили тиск на ринок.

О 05:11 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 7 центів, або 0,11%, до 64,33 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 7 центів, або 0,12%, до 60,08 долара.

Запаси нафти, бензину та дистилятів у США минулого тижня скоротилися, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок.

Запаси нафти впали на 4,02 млн барелів за тиждень, що закінчився 24 жовтня, повідомили джерела, які побажали залишитися анонімними. Запаси бензину впали на 6,35 млн барелів, а запаси дистилятів - на 4,36 млн барелів порівняно з попереднім тижнем, повідомили джерела.

Більш ніж очікуване скорочення запасів спричинило короткостроковий стрибок цін під час останньої торгової сесії та підтримало ринок сьогодні вранці.

Несподіване скорочення запасів у США сприяло зростанню цін сьогодні вранці, але взаємодія ризиків санкцій і позиції ОПЕК+ визначає динаміку ринків, зазначила старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

«Це не означає, що зростання має необмежений потенціал. Адже, незважаючи на посилення санкцій і скорочення поставок, попит залишається м'яким, а вільні потужності зберігаються», - зазначила Сачдева.

Минулого тижня Brent і WTI зафіксували найбільше тижневе зростання з червня після того, як президент США Дональд Трамп вперше за свій другий термін ввів санкції проти Росії, пов'язані з Україною, спрямовані проти великих нафтових компаній «Лукойл» і «Роснефть».

Проте сумніви в тому, що санкції компенсують надлишок пропозиції, і розмови про збільшення видобутку ОПЕК+ тиснули на ціни; обидва бенчмарки впали на 1,9%, або більше ніж на 1 долар, на попередній сесії.

У вівторок Кремль заявив, що Росія пропонує енергоносії найвищої якості за вигідною ціною і що її партнери самі вирішуватимуть, чи купувати її енергоносії після введення санкцій США.

Багато індійських нафтопереробних заводів призупинили нові замовлення на російську нафту, чекаючи на роз'яснення від уряду та постачальників, а деякі з них звернулися до спотового ринку в пошуках альтернатив, повідомили джерела в галузі.

Однак державна компанія Indian Oil у вівторок заявила, що не припинятиме купівлю російської нафти, доки вона дотримується санкцій.

Уряд США надав письмові гарантії, що німецький бізнес «Роснефти» буде звільнений від санкцій, оскільки активи більше не перебувають під контролем Росії, заявив міністр економіки Німеччини.

OPEC+, найбільша в світі група нафтовидобувних країн, схиляється до помірного збільшення видобутку в грудні, повідомили чотири джерела, обізнані з перемовинами, причому два джерела вказали на додаткові 137 000 барелів на добу.

У вівторок генеральний директор саудівської державної нафтової компанії Aramco заявив, що попит на сиру нафту був високим ще до введення санкцій проти російських нафтових гігантів, а попит у Китаї залишається стабільним.

На початку другої половини тижня рішення Федеральної резервної системи щодо процентної ставки та зустріч лідерів США і Китаю можуть підтримати настрої на ринку, йдеться в повідомленні Haitong Securities.