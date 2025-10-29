Фінансові новини
- |
- 29.10.25
- |
- 00:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Середня ціна на бензин марки А-95 зберігається на рівні 58,68 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 3 коп. до 55,89 грн/л
17:28 28.10.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,42 грн/л (здорожчав на 1 коп.); бензин марки А-95 - 58,68 грн/л; бензин марки А-92 - 57,25 грн/л; дизельне пальне - 55,89 грн/л (здорожчало на 3 коп.). Середня ціна автогазу становить 34,46 грн/л, що на 2 коп. більше порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,49 грн/л; дизпальне - 56,49 грн/л; автогаз - 34,49 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 54,9 грн/л; автогаз - 32,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 53,96 грн/л; дизпальне - 50,72 грн/л; автогаз - 32,56 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Верховній Раді зареєстровано законопроект про «реєстр дропів»
|Житловий фонд Києва почнуть підключати до тепла 29 жовтня протягом 7 днів – мер
|Опалювальний сезон: до тепла почали підключати житлові будинки
|У листопаді Україна вийде на 500-800 перехоплювачів БпЛА на добу – Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив про виділення EUR 9 млн євро на проєкт щодо правосуддя і EUR 1 млн євро - на підтримку реформи БЕБ
|Мінфін розмістив ОВДП на ₴6,9 мільярда
|Більшість українців беруть мікрокредити для щоденних потреб
|Шахраї почали надсилати фейкові листи з податкової
|Середня ціна на бензин марки А-95 зберігається на рівні 58,68 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 3 коп. до 55,89 грн/л
|Зеленський оголосив про створення Енергетичної коаліції - перше засідання вже днями
Бізнес
|OpenAI анонсувала нові функції для ШІ-браузера ChatGPT Atlas
|Величезне оновлення Windows 11 принесе нове меню «Пуск» і більше помітних змін, ніж 25H2
|Мінцифри проводить державний хакатон зі створення ШІ-сервісів
|Рекорд: Skoda Superb TDI проїхав 2831 км на одному баку
|Windows 11 отримала аналог Google Lens — візуальний пошук працює через Bing
|Reuters: Китайський підрозділ Nexperia відновлює продаж мікросхем у Китаї
|Європейці домовилися спільно розробляти конкурента Starlink