НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта посилила падіння, Brent подешевшала до $64,6 за барель

 

Зниження цін на нафту посилилося вдень у вівторок на побоюваннях чергового підвищення видобутку в країнах ОПЕК+.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:06 EET опускається на $1,03 (1,57%), до $64,59 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,94 (1,53%), до $60,37 за барель.

У понеділок Brent подешевшала на 0,5%, WTI - на 0,3% на повідомленнях ЗМІ про те, що збільшення квот з видобутку нафти на 137 тис. барелів на добу з грудня буде базовим сценарієм, який обговорюватимуть 2 листопада міністри восьми країн-добровольців ОПЕК+.

Дев'ять із десяти опитаних Bloomberg нафтотрейдерів, нафтопереробників та аналітиків заявили, що також очікують на збільшення видобутку на 137 тис. б/д, тоді як один із них передбачив відчутніше зростання.

Також учасники ринку очікують зустрічі президента США Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна в четвер на саміті АТЕС. Очікується, що на цій зустрічі глави двох країн можуть обговорити торговельну угоду, що надасть змогу уникнути введення 100-відсоткових мит для Пекіна.

Крім того, ринок оцінює можливі наслідки американських санкцій щодо найбільших російських нафтових компаній, оголошених минулого тижня.

"Нафтовий ринок все ще намагається оцінити, чи вплинуть нещодавні санкції на російський експорт, - зазначив аналітик UBS Джованні Стауново. - Учасники ринку дещо знизили націнку з урахуванням ризиків для поставок, що спостерігалася минулого тижня".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

