НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суттєве зростання гуртових цін на світлі нафтопродукти, зокрема на дизпальне, може перекинутись на автозаправні станції

Суттєве зростання гуртових цін на світлі нафтопродукти, зокрема на дизпальне, може перекинутись на автозаправні станції

 

Наразі великі мережі мають запас дешевшого пального, а також запас міцності завдяки підвищеній маржинальності протягом останніх трьох місяців. Але, як свідчить досвід, все це може вичерпатись дуже швидко.

За тиждень з 20 по 27 жовтня розрахункова роздрібна націнка на бензині скоротилася на 1,25 грн/л, до 8,10 грн/л. Основний удар припав на дизпальне, де спред між гуртом і роздробом провалився на 4,43 грн/л, до 5,50 грн/л.

Водночас у середньому за жовтень «дизельний» спред становив 8,62 грн/л, що майже дорівнює показникові вересня, на бензині - 9,57 грн/л (-0,50 грн/л до показників минулого місяця).

Традиційно найбільш чутливими до зростання закупівельної вартості є мережі найнижчого цінового сегмента. Так, точково і несильно вже відкоригували цінник «БРСМ-Нафта», Marshal і «Фактор» (в останніх двох тільки дизель, див. табл.). Компанію їм несподівано склала Chipo.

Вочевидь мережі мають запас міцності, але багато чого залежатиме від подальшого розвитку подій із гуртовими цінами й доступністю ресурсу. Нині також відчутний дискомфорт через тимчасове зникнення литовського й невідомо яке зникнення словацького й румунського продукту.

Вочевидь більш впевнено себе почувають великі гравці, які, як правило, мають більші запаси пального і які зазвичай не поспішають підійматись, «маринуючи» конкурентів. Показовою буде поведінка «Укрнафти», як рахує кожну копійку, а останнім часом особливо ретельно.

Роздрібні ціни на пальне 20-27 жовтня 2025 р., грн/л

Мережа

А-95

А-95+

ДП

27.10.25

Зм.

27.10.25

Зм.

27.10.25

Зм.

ОККО

61,99

0,00

64,99

0,00

58,99

0,00

WOG

61,99

0,00

64,99

0,00

58,99

0,00

Shell

61,49

0,00

64,59

0,00

58,49

0,00

SOCAR

60,82

0,00

63,49

0,00

57,66

0,00

BVS

59,99

0,00

62,99

0,00

56,99

0,00

Neftek

59,99

0,00

62,99

0,00

56,49

0,00

Рур груп

59,99

0,00

57,99

0,00

Автотранс

59,98

0,00

65,98

0,00

56,98

0,00

KLO

59,59

0,00

60,99

0,00

57,99

0,00

Укрнафта

59,49

0,00

62,99

0,00

56,49

0,00

AMIC

58,94

0,03

61,99

0,00

56,07

-0,03

VST

58,90

0,00

52,90

-0,20

UPG

58,90

0,00

61,90

0,00

55,90

0,00

Green Wave

58,40

0,00

55,50

0,00

Mango

57,99

0,00

53,99

0,00

Ovis

57,99

0,00

59,99

0,00

55,49

0,00

VostokGaz

57,99

2,00

55,49

2,00

U.GO

57,90

0,00

54,90

0,00

RLS

57,70

0,00

59,50

0,00

52,40

0,00

Parallel

57,24

0,00

60,99

0,00

56,16

0,00

Marshal

56,99

0,00

59,99

0,00

52,59

1,00

Chipo

56,05

0,20

53,23

0,20

Олас

55,99

0,00

52,99

0,00

Катрал

55,99

0,00

55,99

0,00

52,99

0,00

Кворум

55,98

0,00

53,48

0,00

Motto

55,70

-0,21

55,65

0,00

52,91

-0,14

Rodnik

55,49

0,00

54,90

0,00

Фактор

55,00

-1,00

50,00

0,80

SUNOIL

54,99

0,00

52,49

0,00

Авантаж 7

54,95

0,00

51,95

0,00

Маркет

54,49

0,00

51,99

0,00

БРСМ-Нафта

54,02

0,07

50,79

0,23

Укр-Петроль

53,56

0,00

52,10

0,00

Середня ціна в Україні

58,68

-0,02

63,41

-0,02

55,86

0,02
За матеріалами: EnKorr
 

