Суттєве зростання гуртових цін на світлі нафтопродукти, зокрема на дизпальне, може перекинутись на автозаправні станції
10:41 28.10.2025 |
Наразі великі мережі мають запас дешевшого пального, а також запас міцності завдяки підвищеній маржинальності протягом останніх трьох місяців. Але, як свідчить досвід, все це може вичерпатись дуже швидко.
За тиждень з 20 по 27 жовтня розрахункова роздрібна націнка на бензині скоротилася на 1,25 грн/л, до 8,10 грн/л. Основний удар припав на дизпальне, де спред між гуртом і роздробом провалився на 4,43 грн/л, до 5,50 грн/л.
Водночас у середньому за жовтень «дизельний» спред становив 8,62 грн/л, що майже дорівнює показникові вересня, на бензині - 9,57 грн/л (-0,50 грн/л до показників минулого місяця).
Традиційно найбільш чутливими до зростання закупівельної вартості є мережі найнижчого цінового сегмента. Так, точково і несильно вже відкоригували цінник «БРСМ-Нафта», Marshal і «Фактор» (в останніх двох тільки дизель, див. табл.). Компанію їм несподівано склала Chipo.
Вочевидь мережі мають запас міцності, але багато чого залежатиме від подальшого розвитку подій із гуртовими цінами й доступністю ресурсу. Нині також відчутний дискомфорт через тимчасове зникнення литовського й невідомо яке зникнення словацького й румунського продукту.
Вочевидь більш впевнено себе почувають великі гравці, які, як правило, мають більші запаси пального і які зазвичай не поспішають підійматись, «маринуючи» конкурентів. Показовою буде поведінка «Укрнафти», як рахує кожну копійку, а останнім часом особливо ретельно.
Роздрібні ціни на пальне 20-27 жовтня 2025 р., грн/л
|
Мережа
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
27.10.25
|
Зм.
|
27.10.25
|
Зм.
|
27.10.25
|
Зм.
|
ОККО
|
61,99
|
0,00
|
64,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
WOG
|
61,99
|
0,00
|
64,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
Shell
|
61,49
|
0,00
|
64,59
|
0,00
|
58,49
|
0,00
|
SOCAR
|
60,82
|
0,00
|
63,49
|
0,00
|
57,66
|
0,00
|
BVS
|
59,99
|
0,00
|
62,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
Neftek
|
59,99
|
0,00
|
62,99
|
0,00
|
56,49
|
0,00
|
Рур груп
|
59,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
Автотранс
|
59,98
|
0,00
|
65,98
|
0,00
|
56,98
|
0,00
|
KLO
|
59,59
|
0,00
|
60,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
Укрнафта
|
59,49
|
0,00
|
62,99
|
0,00
|
56,49
|
0,00
|
AMIC
|
58,94
|
0,03
|
61,99
|
0,00
|
56,07
|
-0,03
|
VST
|
58,90
|
0,00
|
52,90
|
-0,20
|
UPG
|
58,90
|
0,00
|
61,90
|
0,00
|
55,90
|
0,00
|
Green Wave
|
58,40
|
0,00
|
55,50
|
0,00
|
Mango
|
57,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
Ovis
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
VostokGaz
|
57,99
|
2,00
|
55,49
|
2,00
|
U.GO
|
57,90
|
0,00
|
54,90
|
0,00
|
RLS
|
57,70
|
0,00
|
59,50
|
0,00
|
52,40
|
0,00
|
Parallel
|
57,24
|
0,00
|
60,99
|
0,00
|
56,16
|
0,00
|
Marshal
|
56,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
52,59
|
1,00
|
Chipo
|
56,05
|
0,20
|
53,23
|
0,20
|
Олас
|
55,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
Катрал
|
55,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
Кворум
|
55,98
|
0,00
|
53,48
|
0,00
|
Motto
|
55,70
|
-0,21
|
55,65
|
0,00
|
52,91
|
-0,14
|
Rodnik
|
55,49
|
0,00
|
54,90
|
0,00
|
Фактор
|
55,00
|
-1,00
|
50,00
|
0,80
|
SUNOIL
|
54,99
|
0,00
|
52,49
|
0,00
|
Авантаж 7
|
54,95
|
0,00
|
51,95
|
0,00
|
Маркет
|
54,49
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
54,02
|
0,07
|
50,79
|
0,23
|
Укр-Петроль
|
53,56
|
0,00
|
52,10
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
58,68
|
-0,02
|
63,41
|
-0,02
|
55,86
|
0,02
|
|
