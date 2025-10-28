Суттєве зростання гуртових цін на світлі нафтопродукти, зокрема на дизпальне, може перекинутись на автозаправні станції

Наразі великі мережі мають запас дешевшого пального, а також запас міцності завдяки підвищеній маржинальності протягом останніх трьох місяців. Але, як свідчить досвід, все це може вичерпатись дуже швидко.

За тиждень з 20 по 27 жовтня розрахункова роздрібна націнка на бензині скоротилася на 1,25 грн/л, до 8,10 грн/л. Основний удар припав на дизпальне, де спред між гуртом і роздробом провалився на 4,43 грн/л, до 5,50 грн/л.

Водночас у середньому за жовтень «дизельний» спред становив 8,62 грн/л, що майже дорівнює показникові вересня, на бензині - 9,57 грн/л (-0,50 грн/л до показників минулого місяця).

Традиційно найбільш чутливими до зростання закупівельної вартості є мережі найнижчого цінового сегмента. Так, точково і несильно вже відкоригували цінник «БРСМ-Нафта», Marshal і «Фактор» (в останніх двох тільки дизель, див. табл.). Компанію їм несподівано склала Chipo.

Вочевидь мережі мають запас міцності, але багато чого залежатиме від подальшого розвитку подій із гуртовими цінами й доступністю ресурсу. Нині також відчутний дискомфорт через тимчасове зникнення литовського й невідомо яке зникнення словацького й румунського продукту.

Вочевидь більш впевнено себе почувають великі гравці, які, як правило, мають більші запаси пального і які зазвичай не поспішають підійматись, «маринуючи» конкурентів. Показовою буде поведінка «Укрнафти», як рахує кожну копійку, а останнім часом особливо ретельно.

Роздрібні ціни на пальне 20-27 жовтня 2025 р., грн/л

Мережа А-95 А-95+ ДП 27.10.25 Зм. 27.10.25 Зм. 27.10.25 Зм. ОККО 61,99 0,00 64,99 0,00 58,99 0,00 WOG 61,99 0,00 64,99 0,00 58,99 0,00 Shell 61,49 0,00 64,59 0,00 58,49 0,00 SOCAR 60,82 0,00 63,49 0,00 57,66 0,00 BVS 59,99 0,00 62,99 0,00 56,99 0,00 Neftek 59,99 0,00 62,99 0,00 56,49 0,00 Рур груп 59,99 0,00



57,99 0,00 Автотранс 59,98 0,00 65,98 0,00 56,98 0,00 KLO 59,59 0,00 60,99 0,00 57,99 0,00 Укрнафта 59,49 0,00 62,99 0,00 56,49 0,00 AMIC 58,94 0,03 61,99 0,00 56,07 -0,03 VST 58,90 0,00



52,90 -0,20 UPG 58,90 0,00 61,90 0,00 55,90 0,00 Green Wave 58,40 0,00



55,50 0,00 Mango 57,99 0,00



53,99 0,00 Ovis 57,99 0,00 59,99 0,00 55,49 0,00 VostokGaz 57,99 2,00



55,49 2,00 U.GO 57,90 0,00



54,90 0,00 RLS 57,70 0,00 59,50 0,00 52,40 0,00 Parallel 57,24 0,00 60,99 0,00 56,16 0,00 Marshal 56,99 0,00 59,99 0,00 52,59 1,00 Chipo 56,05 0,20



53,23 0,20 Олас 55,99 0,00



52,99 0,00 Катрал 55,99 0,00 55,99 0,00 52,99 0,00 Кворум 55,98 0,00



53,48 0,00 Motto 55,70 -0,21 55,65 0,00 52,91 -0,14 Rodnik 55,49 0,00



54,90 0,00 Фактор 55,00 -1,00



50,00 0,80 SUNOIL 54,99 0,00



52,49 0,00 Авантаж 7 54,95 0,00



51,95 0,00 Маркет 54,49 0,00



51,99 0,00 БРСМ-Нафта 54,02 0,07



50,79 0,23 Укр-Петроль 53,56 0,00



52,10 0,00 Середня ціна в Україні 58,68 -0,02 63,41 -0,02 55,86 0,02



