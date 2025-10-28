Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту знижуються, оскільки плани ОПЕК щодо видобутку компенсують оптимізм щодо торгівлі між США і Китаєм

 

Ціни на нафту знизилися у вівторок, оскільки плани ОПЕК щодо збільшення видобутку компенсували оптимізм щодо потенційної торговельної угоди між США і Китаєм, а інвестори також зважували, наскільки ефективними будуть санкції проти Росії.

О 05:59 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 3 центи до 65,59 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 5 центів до 61,26 долара.

«Трейдери оцінювали прогрес у торгових переговорах між США і Китаєм та загальні перспективи поставок», - йдеться в ранковому повідомленні ANZ.

Чотири джерела, обізнані з перебігом переговорів, повідомили, що ОПЕК+, яка об'єднує Організацію країн-експортерів нафти та її союзників, включаючи Росію, схиляється до чергового незначного збільшення видобутку в грудні, що є негативним фактором для цін. Після декількох років обмеження видобутку з метою підтримки нафтового ринку, в квітні група почала скасовувати ці обмеження.

Підтримку ринку надає перспектива укладення торговельної угоди між США і Китаєм, двома найбільшими споживачами нафти в світі, зустріч між президентом Дональдом Трампом і президентом Сі Цзіньпіном запланована на четвер у Південній Кореї. Пекін сподівається, що Вашингтон піде назустріч, щоб «підготуватися до взаємодії на високому рівні» між двома країнами, заявив міністр закордонних справ Ван І в телефонній розмові з держсекретарем США Марко Рубіо в понеділок.

Минулого тижня Brent і WTI зафіксували найбільший тижневий приріст з червня, після того як Трамп вперше за свій другий термін ввів санкції проти Росії, пов'язані з Україною, спрямовані проти нафтових компаній «Лукойл» і «Роснефть».

Після введення санкцій другий за величиною виробник нафти в Росії, «Лукойл», заявив у понеділок, що продасть свої міжнародні активи. Це найважливіший крок, зроблений російською компанією після введення західних санкцій у зв'язку з війною Росії в Україні, яка почалася в лютому 2022 року.

Санкції проти країн-експортерів нафти можуть призвести до зростання цін на нафту, але ефект буде обмеженим через надлишкові потужності, заявив у вівторок виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол.

Учасники ринку в цілому вважають, що санкції матимуть короткостроковий вплив. Будь-які середньо- та довгострокові втрати поставок виглядають обмеженими, йдеться в повідомленні Haitong Securities, а надлишкова пропозиція, ймовірно, чинитиме тиск на ціни.
За матеріалами: reuters.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0704
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,9742
  0,2074
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7469  0,05 0,13 42,3363  0,04 0,09
EUR 48,7350  0,13 0,26 49,4094  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 13:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1000  0,02 0,04 42,1300  0,02 0,05
EUR 49,1100  0,12 0,24 49,1400  0,12 0,24

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес