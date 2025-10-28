Ціни на нафту знижуються, оскільки плани ОПЕК щодо видобутку компенсують оптимізм щодо торгівлі між США і Китаєм

Ціни на нафту знизилися у вівторок, оскільки плани ОПЕК щодо збільшення видобутку компенсували оптимізм щодо потенційної торговельної угоди між США і Китаєм, а інвестори також зважували, наскільки ефективними будуть санкції проти Росії.

О 05:59 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 3 центи до 65,59 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 5 центів до 61,26 долара.

«Трейдери оцінювали прогрес у торгових переговорах між США і Китаєм та загальні перспективи поставок», - йдеться в ранковому повідомленні ANZ.

Чотири джерела, обізнані з перебігом переговорів, повідомили, що ОПЕК+, яка об'єднує Організацію країн-експортерів нафти та її союзників, включаючи Росію, схиляється до чергового незначного збільшення видобутку в грудні, що є негативним фактором для цін. Після декількох років обмеження видобутку з метою підтримки нафтового ринку, в квітні група почала скасовувати ці обмеження.

Підтримку ринку надає перспектива укладення торговельної угоди між США і Китаєм, двома найбільшими споживачами нафти в світі, зустріч між президентом Дональдом Трампом і президентом Сі Цзіньпіном запланована на четвер у Південній Кореї. Пекін сподівається, що Вашингтон піде назустріч, щоб «підготуватися до взаємодії на високому рівні» між двома країнами, заявив міністр закордонних справ Ван І в телефонній розмові з держсекретарем США Марко Рубіо в понеділок.

Минулого тижня Brent і WTI зафіксували найбільший тижневий приріст з червня, після того як Трамп вперше за свій другий термін ввів санкції проти Росії, пов'язані з Україною, спрямовані проти нафтових компаній «Лукойл» і «Роснефть».

Після введення санкцій другий за величиною виробник нафти в Росії, «Лукойл», заявив у понеділок, що продасть свої міжнародні активи. Це найважливіший крок, зроблений російською компанією після введення західних санкцій у зв'язку з війною Росії в Україні, яка почалася в лютому 2022 року.

Санкції проти країн-експортерів нафти можуть призвести до зростання цін на нафту, але ефект буде обмеженим через надлишкові потужності, заявив у вівторок виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол.

Учасники ринку в цілому вважають, що санкції матимуть короткостроковий вплив. Будь-які середньо- та довгострокові втрати поставок виглядають обмеженими, йдеться в повідомленні Haitong Securities, а надлишкова пропозиція, ймовірно, чинитиме тиск на ціни.