Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 8 коп. до 58,68 грн/л, на дизельне пальне - на 10 коп. до 55,86 грн/л

В Україні за перші шість місяців 2025 року на виконання передали понад 5,3 млн проваджень, але реально стягнути борги вдалося лише в 1,1 млн випадків. Йдеться як про нові борги 2025 року (1,75 млн), так і про ті, що "мігрували" з попередніх періодів - близько 3,7 млн.