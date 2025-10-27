Фінансові новини
- |
- 27.10.25
- |
- 19:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта перейшла до зниження, Brent подешевшала до $65,5 за барель
14:41 27.10.2025 |
Ціни на нафту перейшли до зниження вдень у понеділок після різкого зростання за підсумками минулого тижня.
Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:06 EETзнижується на $0,44 (0,67%), до $65,5 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,43 (0,7%), до $61,07 за барель.
За підсумками минулого тижня ціни на нафту зросли на 8%, максимальними темпами з червня, слідом за запровадженням США санкцій стосовно двох найбільших російських нафтокомпаній - "Роснєфть" і "ЛУКОЙЛ".
Тепер увага ринку переключається на зустріч президента США Дональда Трампа й голови КНР Сі Цзіньпіна, яка, як очікується, відбудеться цього тижня. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив напередодні, що американська та китайська сторони узгодили основні положення торговельної угоди, що дасть змогу уникнути запровадження 100% мит для Пекіна.
"Ціни на нафту знижуються в понеділок, оскільки інвестори фіксують прибуток. Учасники ринку дедалі більше схиляються до думки про те, що стрибок котирувань минулого тижня був зумовлений закриттям коротких позицій. Водночас збільшення видобутку в країнах ОПЕК+ обмежує зростання цін, принаймні доти, доки не з'явиться ясність щодо впливу санкцій на здатність Росії підтримувати експорт на поточному рівні", - написав Оле Гансен із Saxo Bank.
Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок у США, які діють, збільшилася на дві й досягла 420 одиниць. Кількість газових бурових не змінилася і становила 121 одиницю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів
ТОП-НОВИНИ
|Шведська Saab хотіла б відкрити завод із виробництва винищувачів Gripen в Україні
|Зеленський каже, що Україна може отримати перші літаки Gripen наступного року
|Макрон заявив, що найближчими днями Україні поставлять нові літаки Mirage
|Учасники «коаліції охочих» розробили план із п'яти пунктів для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|В Україні з кожної гривні боргу реально вдається стягнути менше однієї копійки
|Фонд держмайна заробив на двох аукціонах 18,5 мільйонів гривень
|Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 8 коп. до 58,68 грн/л, на дизельне пальне - на 10 коп. до 55,86 грн/л
|Україна вивчила уроки щодо організації агроторгівлі з ЄС - Качка
|51% miltech-компаній уже вивели або планують вивести за кордон виробництво – дані ТСУ
|Військові отримуватимуть через DOT-Chain Defence наземні дрони в межах програми «Армія Дронів Бонус»
|Нафта перейшла до зниження, Brent подешевшала до $65,5 за барель
Бізнес
|Reuters: Китайський підрозділ Nexperia відновлює продаж мікросхем у Китаї
|Європейці домовилися спільно розробляти конкурента Starlink
|Google розробила квантовий алгоритм, що працює в 13 тис. разів швидше за алгоритм суперкомп'ютерів
|YouTube запускає інструмент для виявлення та видалення deepfake-відео
|Microsoft додає голосове управління у Windows 11
|У США випробували аналіз крові, що може виявити понад 50 видів раку. Результати вражаючі
|Samsung випустила Galaxy XR за $1800 — конкурента Apple Vision Pro з чипом Snapdragon XR2+ Gen 2 та Android XR