Нафта перейшла до зниження, Brent подешевшала до $65,5 за барель

Ціни на нафту перейшли до зниження вдень у понеділок після різкого зростання за підсумками минулого тижня.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:06 EETзнижується на $0,44 (0,67%), до $65,5 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,43 (0,7%), до $61,07 за барель.

За підсумками минулого тижня ціни на нафту зросли на 8%, максимальними темпами з червня, слідом за запровадженням США санкцій стосовно двох найбільших російських нафтокомпаній - "Роснєфть" і "ЛУКОЙЛ".

Тепер увага ринку переключається на зустріч президента США Дональда Трампа й голови КНР Сі Цзіньпіна, яка, як очікується, відбудеться цього тижня. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив напередодні, що американська та китайська сторони узгодили основні положення торговельної угоди, що дасть змогу уникнути запровадження 100% мит для Пекіна.

"Ціни на нафту знижуються в понеділок, оскільки інвестори фіксують прибуток. Учасники ринку дедалі більше схиляються до думки про те, що стрибок котирувань минулого тижня був зумовлений закриттям коротких позицій. Водночас збільшення видобутку в країнах ОПЕК+ обмежує зростання цін, принаймні доти, доки не з'явиться ясність щодо впливу санкцій на здатність Росії підтримувати експорт на поточному рівні", - написав Оле Гансен із Saxo Bank.

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок у США, які діють, збільшилася на дві й досягла 420 одиниць. Кількість газових бурових не змінилася і становила 121 одиницю.

