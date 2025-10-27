Ціни на нафту зростають після досягнення США і Китаєм рамкової угоди про торгівлю

Ціни на нафту зросли в понеділок після того, як економічні чиновники США і Китаю намітили рамки торговельної угоди, що послабило побоювання, що мита і обмеження експорту між двома найбільшими споживачами нафти в світі можуть зашкодити глобальному економічному зростанню.

О 08:29 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 47 центів, або 0,71%, до 66,41 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 44 центи, або 0,72%, до 61,94 долара, після зростання на 8,9% і 7,7% відповідно минулого тижня на тлі санкцій США і ЄС проти Росії.

Haitong Securities зазначила в замітці для клієнтів, що очікування ринку покращилися після введення нових санкцій проти Росії та послаблення напруженості між США і Китаєм, що протидіє занепокоєнню щодо надлишку пропозиції нафти, яке спричинило падіння цін на початку жовтня.

Міністр фінансів США Скотт Бессент у неділю заявив, що американські та китайські чиновники обговорили «дуже суттєві рамки» торговельної угоди, яка дозволить президенту Дональду Трампу та президенту Сі Цзіньпіну обговорити торговельне співробітництво цього тижня.

Бессент заявив, що ці рамки дозволять уникнути 100% мит США на китайські товари та досягти відстрочки контролю за експортом рідкісноземів з Китаю.

Трамп також заявив у неділю, що він оптимістично налаштований щодо досягнення угоди з Пекіном і очікує проведення зустрічей у Китаї та США.

«Я думаю, що ми укладемо угоду з Китаєм», - сказав Трамп. «Ми зустрінемося з ними пізніше в Китаї, а також у США, у Вашингтоні або Мар-а-Лаго».

За словами аналітика IG Market Тоні Сайкамора, рамкова угода про торгівлю допомагає розвіяти побоювання, що Росія може компенсувати нові санкції США, спрямовані проти «Роснефти» і «Лукойлу», пропонуючи більші знижки і використовуючи тіньові флоти для залучення покупців.

«Однак, якщо санкції проти російської енергетики виявляться менш ефективними, ніж очікувалося, на ринок може повернутися тиск надлишкової пропозиції», - сказав аналітик Haitong Securities Ян Ан.