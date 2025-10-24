Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent на рівні $66,2 за барель

Ціни на нафту перейшли до зростання вдень у п'ятницю, відновивши попередні втрати, і можуть завершити тиждень найзначнішим підйомом з початку червня.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:05 EET становить $66,2 за барель, що на $0,21 (0,32%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,2 (0,32%), до $61,99 за барель.

Раніше під час торгів ціна контрактів на Brent опускалася до $65,41 за барель, на WTI - до $61,21 за барель.

За підсумками сесії в четвер обидві марки нафти подорожчали більш ніж на 5% на побоюваннях щодо достатності пропозиції на ринку, що посилилися на новинах про введення Вашингтоном санкцій щодо російських нафтових компаній "Роснєфть" і "ЛУКОЙЛ".

Агентство Reuters повідомило із посиланням на джерела, що індійські нафтопереробники готуються різко скоротити імпорт нафти з РФ, тоді як великі нафтові держкомпанії Китаю призупинили закупівлі російської нафти.

Ринок дотримується вичікувальної позиції, щоб подивитися, що відбуватиметься з потоками нафти і наскільки серйозними будуть наслідки введення нових обмежувальних заходів проти Росії, зазначив аналітик UBS Джованні Стауново. "У минулому такі санкції викликали лише тимчасові перебої", - додав експерт.

Тим часом міністр нафти Кувейту Тарік аль-Румі в четвер заявив журналістам, що країни ОПЕК готові заповнити нестачу нафти на ринку, яка може виникнути через санкції, за рахунок згортання власних обмежень на видобуток.

Учасники ринку продовжують стежити за динамікою американо-китайських торговельних відносин. Білий дім підтвердив напередодні, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном наступного тижня.