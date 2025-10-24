Фінансові новини
- |
- 24.10.25
- |
- 15:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent на рівні $66,2 за барель
14:58 24.10.2025 |
Ціни на нафту перейшли до зростання вдень у п'ятницю, відновивши попередні втрати, і можуть завершити тиждень найзначнішим підйомом з початку червня.
Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:05 EET становить $66,2 за барель, що на $0,21 (0,32%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,2 (0,32%), до $61,99 за барель.
Раніше під час торгів ціна контрактів на Brent опускалася до $65,41 за барель, на WTI - до $61,21 за барель.
За підсумками сесії в четвер обидві марки нафти подорожчали більш ніж на 5% на побоюваннях щодо достатності пропозиції на ринку, що посилилися на новинах про введення Вашингтоном санкцій щодо російських нафтових компаній "Роснєфть" і "ЛУКОЙЛ".
Агентство Reuters повідомило із посиланням на джерела, що індійські нафтопереробники готуються різко скоротити імпорт нафти з РФ, тоді як великі нафтові держкомпанії Китаю призупинили закупівлі російської нафти.
Ринок дотримується вичікувальної позиції, щоб подивитися, що відбуватиметься з потоками нафти і наскільки серйозними будуть наслідки введення нових обмежувальних заходів проти Росії, зазначив аналітик UBS Джованні Стауново. "У минулому такі санкції викликали лише тимчасові перебої", - додав експерт.
Тим часом міністр нафти Кувейту Тарік аль-Румі в четвер заявив журналістам, що країни ОПЕК готові заповнити нестачу нафти на ринку, яка може виникнути через санкції, за рахунок згортання власних обмежень на видобуток.
Учасники ринку продовжують стежити за динамікою американо-китайських торговельних відносин. Білий дім підтвердив напередодні, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном наступного тижня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У ЄС запевнили, що використають росактиви для України: «ніхто нічого не ветував»
|Кошта: ЄС покриє фінпотреби України у 2026-27 роках, РФ має це «добре зрозуміти»
|УП: Чернишов став фігурантом другого кримінального розслідування НАБУ
|Іспанія на тлі критики Трампа приєднається до закупівлі зброї США для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|STRATEGY FORUM’2025. Хід на прорив. Як стратегують ті, хто веде
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent на рівні $66,2 за барель
|Туристичний збір в Україні за 9 міс. виріс на 36% - податкова
|Німеччина вносить EUR60 млн у Фонд підтримки енергетики України - Свириденко
|Свириденко: рішення початок опалювального сезону схвалює місцева влада, цієї норми і дотримуємося
|В Україні аграрії зібрали вже понад 37,5 мільйона тонн зерна
|На додатковий імпорт газу Україні потрібно близько €2 мільярдів - Свириденко
Бізнес
|Microsoft додає голосове управління у Windows 11
|У США випробували аналіз крові, що може виявити понад 50 видів раку. Результати вражаючі
|Samsung випустила Galaxy XR за $1800 — конкурента Apple Vision Pro з чипом Snapdragon XR2+ Gen 2 та Android XR
|Кібератака на Jaguar Land Rover коштувала Британії 2,5 мільярди доларів
|ШІ спотворює зміст новин у 45% випадків – незалежно від мови й країни: дослідження
|Новий король селфі — в DxOMark високо оцінили фронтальну камеру iPhone 17 Pro
|NVIDIA представила професійний GPU RTX PRO 5000 з 72 ГБ відеопам'яті