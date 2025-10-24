Ціни на нафту знизилися після стрімкого зростання, але залишаються на шляху до тижневого приросту на тлі побоювань щодо поставок

Ціни на нафту знизилися на початку торгів у п'ятницю, скоротивши частину стрімкого зростання попереднього дня, але залишаючись на шляху до тижневого приросту, оскільки нові санкції США проти двох найбільших нафтових компаній Росії через війну в Україні посилили побоювання щодо поставок.

О 06:33 EET ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 36 центів, або 0,55%, до 65,63 долара за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate подешевшали на 33 центи, або 0,58%, до 61,43 долара за барель.

«Ціни на нафту стабілізуються, починається фіксація прибутку, що свідчить про те, що ринок не панікує з приводу поставок з Росії», - сказала Вандана Харі, засновниця компанії Vanda Insights, що займається аналізом нафтового ринку.

«Ймовірно, ринок буде перебувати в режимі очікування до наступного повороту в цій історії, який може бути ескалацією або деескалацією», - додала Харі. «Схоже, ринок робить ставку на останнє».

Обидва індекси підскочили в четвер більш ніж на 5% і були налаштовані на тижневий приріст близько 7%, найбільший з середини червня.

Президент Росії Володимир Путін залишився непохитним у четвер після того, як президент США Дональд Трамп наклав санкції на російські компанії «Роснефть» і «Лукойл», щоб змусити лідера Кремля припинити війну в Україні. «Роснефть» і «Лукойл» разом забезпечують понад 5% світового видобутку нафти.

Санкції США змусили китайські державні нафтові гіганти тимчасово призупинити закупівлю російської нафти, повідомили Reuters джерела в торговельних колах. Нафтопереробні заводи в Індії, яка є найбільшим покупцем російської нафти, що транспортується морем, мають намір різко скоротити імпорт сировини, за даними джерел в галузі.

«Поставки до Індії знаходяться під особливою загрозою... виклики для китайських нафтопереробних заводів будуть менш відчутними, враховуючи диверсифікацію джерел нафти та наявність запасів», - зазначив у своїй записці Янів Шах, віцепрезидент з аналізу нафтових ринків у Rystad Energy.

Міністр нафти Кувейту заявив, що Організація країн-експортерів нафти готова компенсувати будь-який дефіцит на ринку шляхом скасування скорочень видобутку.

США заявили, що готові вжити подальших заходів, тоді як Путін висміяв санкції як недружній акт, заявивши, що вони не матимуть істотного впливу на російську економіку, і наголосив на важливості Росії для світового ринку.

Минулого тижня Велика Британія ввела санкції проти «Роснефти» і «Лукойлу», а Європейський Союз схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії, який включає заборону на імпорт російського скрапленого природного газу.

ЄС також додав до свого списку санкцій проти Росії дві китайські нафтопереробні компанії із сумарною потужністю 600 000 барелів на добу (б/д), а також Chinaoil Hong Kong, торговельне підрозділ PetroChina, про що в четвер повідомило офіційне видання ЄС.

За даними американської енергетичної служби, у 2024 році Росія була другим у світі виробником сирої нафти після США.

Інвестори також зосереджують увагу на запланованій зустрічі Трампа і президента Китаю Сі Цзіньпіна наступного тижня.

Торговельні напруження між Вашингтоном і Пекіном посилюються, про що свідчать взаємні заходи відплати, оголошені обома сторонами. Підтвердження того, що два лідери зустрінуться наступного тижня, здається, послабило ці напруження.