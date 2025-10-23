Авторизация

Підйом цін на нафту перевищує 5%, Brent торгується на рівні $66 за барель

 

Зростання цін на нафту на торгах у четвер посилилося і вже перевищує 5% на тлі запровадження Вашингтоном санкцій щодо російських нафтових компаній "Роснєфть" і "Лукойл".

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:05 EET становить $65,97 за барель, що на $3,38 (5,4%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $3,29 (5,62%), до $61,79 за барель.

Рішення про нові санкції щодо РФ адміністрація президента США Дональда Трампа мотивувала "нестачею серйозної прихильності Росії до мирного процесу щодо завершення війни в Україні". Трамп заявив, що скасував заплановану в Будапешті зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

Агентство Reuters повідомило з посиланням на джерела, що індійські нафтопереробники готуються різко скоротити імпорт нафти з РФ після введення США нових санкцій. За їхніми словами, Reliance Industries, яка є найбільшим у республіці покупцем російської нафти, має намір зменшити або повністю припинити її закупівлі.

Раніше цього тижня Трамп повідомив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв йому скорочувати імпорт російської нафти. У середу американський президент сказав, що має намір обговорити питання поставок нафти з РФ і з головою КНР Сі Цзіньпіном. Очікується, що Трамп і Сі Цзіньпін зустрінуться наступного тижня на саміті АТЕС у Південній Кореї.

"Це важливі події, - зазначає керівник відділу стратегії Saxo Bank на сировинних ринках Оле Хансен. - Це може змінити наратив про надлишок пропозиції на ринку, що з'явився останнім часом".

Євросоюз у четвер оприлюднив 19-й пакет санкцій проти РФ, що передбачає, зокрема, завершення відмови від російського СПГ до 1 січня 2027 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

