Нафта подорожчала на 3% на тлі перегляду Індією поставок російської нафти через нові санкції США

Ціни на нафту підскочили на 3% у четвер, продовживши зростання попередньої сесії, оскільки індійські покупці почали переглядати свої закупівлі російської нафти після того, як США ввели санкції проти основних постачальників «Роснефть» і «Лукойл» через війну в Україні.

О 06:28 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,94 долара, або 3,1%, до 64,53 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 1,89 долара, або 3,2%, до 60,39 долара.

США заявили, що готові вжити подальших заходів, закликавши Москву негайно погодитися на припинення вогню у війні в Україні.

Великобританія наклала санкції на «Роснефть» і «Лукойл» минулого тижня. Окремо країни ЄС схвалили 19-й пакет санкцій проти Росії за війну, який включає заборону на імпорт російського СПГ.

«Нові санкції президента Трампа, спрямовані проти найбільших нафтових компаній Росії, мають на меті безпосередньо обмежити військові доходи Кремля - це може призвести до скорочення фізичних поставок російської нафти і змусити покупців перенаправити обсяги на відкритий ринок», - зазначила старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Відразу після оголошення санкцій США ф'ючерси на нафту Brent і WTI подорожчали більш ніж на 2 долари за барель, чому також сприяло несподіване скорочення запасів у США.

«Якщо Нью-Делі скоротить закупівлі під тиском США, ми можемо спостерігати переорієнтацію азіатського попиту на американську нафту, що призведе до зростання цін на Атлантичному ринку», - додала вона.

Державні нафтопереробні заводи Індії заявили, що переглядають свої закупівлі російської нафти, щоб переконатися, що після введення санкцій США постачання безпосередньо від «Роснефти» і «Лукойлу» не буде.

Тим часом приватна компанія Reliance Industries, найбільший покупець російської нафти в Індії, заявила, що планує скоригувати імпорт нафти з Москви відповідно до рекомендацій уряду Індії.

Джерела повідомили, що Reliance планує різко скоротити імпорт російської нафти через санкції ЄС і США, а інші індійські нафтопереробні заводи, ймовірно, також здійснять значне скорочення.

Однак скептицизм ринку щодо того, чи призведуть санкції США до реального фундаментального зсуву попиту та пропозиції, обмежив зростання цін на нафту.

«Нові санкції, безумовно, підвищують ставки між США і Росією, але я вважаю, що стрибок цін на нафту є скоріше миттєвою реакцією ринків, а не структурною зміною», - сказав директор з аналізу світового ринку Rystad Energy Клаудіо Галімберті.

«Досі майже всі санкції проти Росії, введені за останні 3,5 роки, в основному не вплинули ні на обсяги видобутку країни, ні на доходи від нафти», - сказав він, додавши, що деякі покупці російської нафти в Індії та Китаї продовжували свої закупівлі.

У найближчій перспективі ринки очікують, що надлишок поставок ОПЕК+ через скасування обмежень на видобуток стане ключовим фактором, що впливатиме на ціни.

«Три фактори, за якими я буду стежити в листопаді, - це скасування обмежень ОПЕК+, накопичення запасів нафти в Китаї та війни в Україні та на Близькому Сході, саме в такому порядку», - сказав Галімберті.