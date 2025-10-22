Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,67 грн/л, на дизельне пальне - залишається на рівні 55,83 грн/л

"Правка протягнута через бюджет, що прямо суперечить одразу двум законам, а тому до другого читання не може бути прийнята. Ця правка лише до першого читання, яка дає імпортерам хибну надію, що не справдиться", - зауважив голова фінансового комітету Данило Гетманцев.