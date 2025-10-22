Фінансові новини
- |
- 22.10.25
- |
- 19:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,67 грн/л, на дизельне пальне - залишається на рівні 55,83 грн/л
15:50 22.10.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,4 грн/л (здешевшав на 1 коп.); бензин марки А-95 - 58,67 грн/л (здешевшав на 1 коп.); бензин марки А-92 - 57,22 грн/л (здешевшав на 3 коп.); дизельне пальне - 55,83 грн/л. Середня ціна автогазу становить 34,43 грн/л - на рівні попереднього дня.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,49 грн/л; дизпальне - 56,49 грн/л; автогаз - 34,49 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 54,9 грн/л; автогаз - 32,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,02 грн/л; дизпальне - 50,76 грн/л; автогаз - 32,63 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ представила нове покоління морських дронів SeaBaby: уже пройшли успішні випробування
|В РФ заявили про удари по заводах в Мордовії і Дагестані
|Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про держбюджет-2026
|Ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру: які пошкодження
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Обсяги контрольованих операцій зросли на третину – податкова
|Канадська Black Iron планує почати мінімальні роботи в Україні, щоб не втратити ліцензію
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,67 грн/л, на дизельне пальне - залишається на рівні 55,83 грн/л
|Нафта додає в ціні понад 1,7%, Brent торгується на рівні $62,4 за барель
|Пільга електрокарам не пройде друге читання – Гетманцев
|Рада планує врегулювати питання соцзахисту військовослужбовців
Бізнес
|ШІ за кермом: у Китаї відбулися перші в світі перегони безпілотних автомобілів на найскладнішій гірській трасі
|У США створили першу друковану та перероблювану електроніку менше ніж 10 мкм — технологія може змінити виробництво дисплеїв
|SpaceX запустила вже 10 000 супутників Starlink
|«Друге дихання» закону Мура: вчені створили перший шестишаровий гібридний мікрочип
|Через збій Amazon не працюють відомі додатки та сайти
|Україна посіла п'яте місце у світі та третє в Європі за кількістю кібератак — Microsoft
|Realme GT 8 Pro отримає bypass charging і спеціальний чип R1, що підвищить fps до 144 Гц