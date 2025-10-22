Авторизация

Нафта додає в ціні понад 1,7%, Brent торгується на рівні $62,4 за барель

 

Ціни на нафту додають понад 1,5% на торгах у середу, піднімаючись другу сесію поспіль.

Підтримку ринку надала інформація про те, що Вашингтон і Нью-Делі близькі до підписання торговельної угоди, що передбачає поступове скорочення імпорту Індією російської нафти.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що у вівторок розмовляв із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, який запевнив його, що країна обмежуватиме закупівлі нафти в РФ.

За даними індійської газети Mint, унаслідок угоди зі США мита для індійських товарів зменшаться до 15-16% з нинішніх 50%.

"Скорочення Індією імпорту в РФ потенційно підвищить попит на інші сорти нафти", - йдеться в огляді аналітиків MUFG. Зниження мит для Індії, тим часом, сприятиме ослабленню торговельної напруженості, зазначають експерти.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:10 к.ч. становить $62,39 за барель, що на $1,07 (1,74%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $1,03 (1,8%), до $58,27 за барель.

Підтримку нафтовому ринку також надало повідомлення міністерства енергетики США про намір закупити 1 млн барелів нафти в стратегічний нафтовий резерв (SPR).

Увагу трейдерів у середу спрямовано на щотижневу доповідь про запаси енергоносіїв у США, яку буде оприлюднено о 17:30 к.ч. Оцінки Американського інституту нафти (API), опубліковані ввечері у вівторок, засвідчили зниження запасів нафти в США минулого тижня на 2,98 млн барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

