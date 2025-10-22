Фінансові новини
- |
- 22.10.25
- |
- 10:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта подорожчала більш ніж на 1% через ризики з постачанням та торговельні переговори між США і Китаєм
08:41 22.10.2025 |
У середу ціни на нафту зросли другий день поспіль, більш ніж на 1%, підтримані ризиками з постачанням, пов'язаними з санкціями, та надіями на укладення торговельної угоди між США і Китаєм, а інвестори також сприйняли новину про те, що США шукають нафту для поповнення своїх стратегічних запасів.
О 06:00 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 94 центи, або 1,5%, до 62,26 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 92 центи, або 1,6%, до 58,16 долара.
Нафта відскочила від п'ятимісячного мінімуму, досягнутого в понеділок, коли виробники збільшили постачання, а торговельні напруження знизили попит.
Ризик для поставок виник через новину про те, що саміт між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним був відкладений, а також через побоювання щодо перебоїв у постачанні, викликані тиском Заходу на азіатські країни, що купують російську нафту.
«Незважаючи на загальний песимістичний настрій, викликаний надлишком пропозиції нафти і слабким попитом, ризик перебоїв у постачанні в таких гарячих точках, як Росія, Венесуела, Колумбія і Близький Схід, залишається і не дозволяє ціні на нафту опуститися нижче позначки 60 доларів», - сказав Мукеш Сахдев, засновник і генеральний директор консалтингової компанії XAnalysts, що спеціалізується на енергетичному ринку.
Інвестори також стежили за напруженістю між США і Венесуелою, ключовим виробником нафти.
Удари США по Венесуелі в міжнародних водах є небезпечною ескалацією і рівнозначні «позасудовим стратам», заявила у вівторок група незалежних експертів ООН.
В останні місяці президент США Дональд Трамп віддав наказ про нанесення ударів по щонайменше шести суднах у Карибському басейні, які США підозрювали у перевезенні наркотиків, в рамках кампанії проти «наркотерористичної» загрози, що виходить з Венесуели.
Інвестори також уважно стежать за перебігом торговельних переговорів між США і Китаєм, оскільки представники обох країн мають зустрітися цього тижня в Малайзії.
У понеділок Трамп заявив, що сподівається укласти справедливу торговельну угоду з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, з яким він планує зустрітися наступного тижня в Південній Кореї.
«Коментарі Трампа щодо торговельних переговорів, ймовірно, надають певну підтримку ринку. Додаткова підтримка, ймовірно, надійде від скасування саміту Трампа і Путіна», - заявили в середу аналітики ING з питань сировинних товарів.
За даними ринкових джерел, що посилаються на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок, запаси нафти, бензину і дистилятів у США минулого тижня скоротилися.
Нафта також отримала підтримку завдяки плану США поповнити стратегічні запаси, заявили аналітики ANZ у повідомленні для клієнтів у середу.
Міністерство енергетики США заявило у вівторок, що має намір придбати 1 млн барелів сирої нафти для поставки до Стратегічного нафтового резерву, оскільки прагне скористатися відносно низькими цінами на нафту, щоб поповнити свої запаси.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті скасовано
|Європа і Україна розробляють мирний план з 12 пунктів - ЗМІ
|Чехія стане першою країною, яка подарує Україні супутник
|Кабмін дозволив закуповувати захист для критичної інфраструктури без торгів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|За три роки Укрнафта дослідила 1330 км² площ за допомогою 3D-сейсміки
|«Укренерго» з серпня-2025 має дефіцит коштів у тарифі на передачу для оплати е/е домСЕС
|У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення - Укренерго
|Нафта подорожчала більш ніж на 1% через ризики з постачанням та торговельні переговори між США і Китаєм
|Мінфін розмістив ОВДП на ₴14,9 мільярда
|Українці почали сплачувати більше податку на нерухомість
|Westinghouse планує максимально залучити українських виробників обладнання при будівництві ХАЕС-5,6 - топ-менеджер
Бізнес
|Realme GT 8 Pro отримає bypass charging і спеціальний чип R1, що підвищить fps до 144 Гц
|Apple залишається найдорожчим брендом світу, а NVIDIA демонструє рекордне зростання
|Honor показала Robot Phone — незвичайний концепт смартфона майбутнього з автономною роботизованою камерою
|Microsoft хоче виробляти більшість продуктів поза Китаєм з 2026 року
|Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro: чип M5 та подвійний ремінець за $3500
|Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M5: +20% швидкодії за ту ж ціну
|На смартфонах Xiaomi з'явився «ПозикоБот»: що це таке і як його вимкнути