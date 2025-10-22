Нафта подорожчала більш ніж на 1% через ризики з постачанням та торговельні переговори між США і Китаєм

У середу ціни на нафту зросли другий день поспіль, більш ніж на 1%, підтримані ризиками з постачанням, пов'язаними з санкціями, та надіями на укладення торговельної угоди між США і Китаєм, а інвестори також сприйняли новину про те, що США шукають нафту для поповнення своїх стратегічних запасів.

О 06:00 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 94 центи, або 1,5%, до 62,26 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 92 центи, або 1,6%, до 58,16 долара.

Нафта відскочила від п'ятимісячного мінімуму, досягнутого в понеділок, коли виробники збільшили постачання, а торговельні напруження знизили попит.

Ризик для поставок виник через новину про те, що саміт між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним був відкладений, а також через побоювання щодо перебоїв у постачанні, викликані тиском Заходу на азіатські країни, що купують російську нафту.

«Незважаючи на загальний песимістичний настрій, викликаний надлишком пропозиції нафти і слабким попитом, ризик перебоїв у постачанні в таких гарячих точках, як Росія, Венесуела, Колумбія і Близький Схід, залишається і не дозволяє ціні на нафту опуститися нижче позначки 60 доларів», - сказав Мукеш Сахдев, засновник і генеральний директор консалтингової компанії XAnalysts, що спеціалізується на енергетичному ринку.

Інвестори також стежили за напруженістю між США і Венесуелою, ключовим виробником нафти.

Удари США по Венесуелі в міжнародних водах є небезпечною ескалацією і рівнозначні «позасудовим стратам», заявила у вівторок група незалежних експертів ООН.

В останні місяці президент США Дональд Трамп віддав наказ про нанесення ударів по щонайменше шести суднах у Карибському басейні, які США підозрювали у перевезенні наркотиків, в рамках кампанії проти «наркотерористичної» загрози, що виходить з Венесуели.

Інвестори також уважно стежать за перебігом торговельних переговорів між США і Китаєм, оскільки представники обох країн мають зустрітися цього тижня в Малайзії.

У понеділок Трамп заявив, що сподівається укласти справедливу торговельну угоду з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, з яким він планує зустрітися наступного тижня в Південній Кореї.

«Коментарі Трампа щодо торговельних переговорів, ймовірно, надають певну підтримку ринку. Додаткова підтримка, ймовірно, надійде від скасування саміту Трампа і Путіна», - заявили в середу аналітики ING з питань сировинних товарів.

За даними ринкових джерел, що посилаються на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок, запаси нафти, бензину і дистилятів у США минулого тижня скоротилися.

Нафта також отримала підтримку завдяки плану США поповнити стратегічні запаси, заявили аналітики ANZ у повідомленні для клієнтів у середу.

Міністерство енергетики США заявило у вівторок, що має намір придбати 1 млн барелів сирої нафти для поставки до Стратегічного нафтового резерву, оскільки прагне скористатися відносно низькими цінами на нафту, щоб поповнити свої запаси.