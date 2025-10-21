Фінансові новини
21.10.25
17:37
RSS
мапа сайту
Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent торгується близько $61,3 за барель
15:48 21.10.2025 |
Ціни на нафту перейшли до зростання на торгах у вівторок після зниження напередодні до мінімумів з початку травня через побоювання надлишку пропозиції на світовому ринку.
Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:50 EET становить $61,32 за барель, що на $0,31 (0,51%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,33 (0,58%), до $57,35 за барель.
Деяку підтримку ринку надало загальне збільшення апетиту до ризику на тлі сигналів ослаблення напруженості у відносинах США і Китаю. Американський президент Дональд Трамп висловив упевненість, що Вашингтон і Пекін зможуть укласти справедливу торговельну угоду. Він, як і раніше, планує зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном у Південній Кореї пізніше цього місяця. Міністр фінансів США Скотт Бессент проведе зустріч із віцепрем'єром Держради КНР Хе Ліфеном цього тижня.
Побоювання, що нафтовий ринок зіткнеться з надлишком пропозиції найближчим часом, чинять стримувальний вплив на ціни. Згідно з даними аналітичної компанії Vortexa, обсяг нафти і конденсату в танкерах по всьому світу минулого тижня зріс до рекордного максимуму, досягнувши 1,24 млрд барелів.
Як у випадку Brent, так і WTI спостерігається ситуація контанго, коли ф'ючерси з більш віддаленими термінами поставки коштують дорожче, ніж контракти на ближчі дати. Зазвичай це свідчить про те, що в найближчій перспективі пропозиція буде надлишковою за зниження попиту.
