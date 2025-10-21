Нафта падає другий день поспіль через побоювання щодо надлишку пропозиції

Ціни на нафту у вівторок впали другий день поспіль, оскільки побоювання щодо надлишку пропозиції та ризиків для попиту, що випливають з напруженості між США та Китаєм, двома найбільшими споживачами нафти у світі, тиснуть на ринок.

О 05:43 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 17 центів, або 0,28%, до 60,84 долара за барель. Контракт на нафту West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в листопаді, який закінчується у вівторок, подешевшав на 0,52% до 57,22 долара. Більш активний грудневий контракт подешевшав на 19 центів, або 0,33%, до 56,83 долара.

У понеділок ціни впали до найнижчого рівня з початку травня через побоювання щодо уповільнення економічного зростання внаслідок нещодавнього загострення торговельної суперечки між США і Китаєм.

Як WTI, так і Brent перейшли до ринкової структури контанго, де ціни на негайні поставки нижчі, ніж на пізніші, що зазвичай вказує на надлишок пропозиції в найближчій перспективі і ослаблення попиту.

Ціни впали, оскільки Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, включаючи Росію, відомі як ОПЕК+, просунули плани щодо збільшення обсягів нафти на ринку. Це змусило аналітиків прогнозувати надлишок нафти в цьому та наступному роках, а Міжнародне енергетичне агентство минулого тижня прогнозувало глобальний надлишоку 2026 році в майже 4 мільйони барелів на добу.

«Подальше послаблення місячної структури спредів Brent свідчить про те, що тиск надлишкової пропозиції на ринку нафти поступово матеріалізується», - зазначили аналітики китайської компанії Haitong Securities у вівторок. «Це послабить очікування ринку та стримає бажання інвесторів досягати прибутку, обмежуючи потенціал відновлення цін на нафту».

Поточний песимістичний прогноз щодо нафти, ймовірно, пошириться на 2026 рік. Аналітики Goldman Sachs заявили у вівторок, що, за їхніми прогнозами, до четвертого кварталу наступного року ціни на Brent можуть впасти до 52 доларів за барель.

Аналітики Goldman пояснюють падіння цін на Brent минулого тижня ознаками «довгоочікуваного глобального надлишку», які простежуються в супутникових даних про світові запаси нафти та даних про запаси від МЕА та Адміністрації енергетичної інформації США.

Очікується, що запаси сирої нафти в США, ймовірно, зросли минулого тижня, як показало попереднє опитування Reuters у понеділок, перед щотижневими звітами Американського інституту нафти та EIA.