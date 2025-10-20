Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується по $60,8 за барель

 

Ціни на нафту продовжують знижуватися вдень у понеділок, інвестори оцінюють перспективи деескалації в торговельних відносинах США і Китаю.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:20 EET становить $60,82 за барель, що на $0,47 (0,77%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опускаються на $0,49 (0,85%), до $57,05 за барель.

У п'ятницю контракти на Brent подорожчали на 0,38%, на WTI - на 0,14%. При цьому за підсумками минулого тижня ціни на обидві марки впали більш ніж на 2%, завершивши в мінусі третій тиждень поспіль.

Тиск на котирування чинять побоювання щодо стійкості попиту на нафту, які зростають через ескалацію напруженості в американо-китайських відносинах. Торгова війна між двома найбільшими економіками світу може негативно позначитися на всьому ринку палива.

Президент США Дональд Трамп у неділю назвав несправедливими умови торгівлі його країни з Китаєм. При цьому він підтвердив, що готується до зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Трейдери продовжують стежити за політичними новинами. Минулого тижня президент США заявив, що має намір незабаром зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним для обговорення врегулювання російсько-українського конфлікту. Заява про запланований саміт послабила побоювання щодо посилення санкцій проти нафтового сектора Росії, які стримували зниження котирувань.

Тим часом США продовжують чинити тиск на покупців російської нафти. На вихідних глава Білого дому пообіцяв зберегти "величезні" мита для Індії, якщо вона не відмовиться від поставок з РФ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7565
  0,0257
 0,06
EUR
 1
 48,6630
  0,0994
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3771  0,02 0,04 41,9514  0,02 0,04
EUR 48,4236  0,02 0,04 49,0925  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,06 0,16 41,7100  0,06 0,16
EUR 48,5500  0,17 0,35 48,5800  0,17 0,35

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес