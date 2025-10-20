Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується по $60,8 за барель

Ціни на нафту продовжують знижуватися вдень у понеділок, інвестори оцінюють перспективи деескалації в торговельних відносинах США і Китаю.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:20 EET становить $60,82 за барель, що на $0,47 (0,77%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опускаються на $0,49 (0,85%), до $57,05 за барель.

У п'ятницю контракти на Brent подорожчали на 0,38%, на WTI - на 0,14%. При цьому за підсумками минулого тижня ціни на обидві марки впали більш ніж на 2%, завершивши в мінусі третій тиждень поспіль.

Тиск на котирування чинять побоювання щодо стійкості попиту на нафту, які зростають через ескалацію напруженості в американо-китайських відносинах. Торгова війна між двома найбільшими економіками світу може негативно позначитися на всьому ринку палива.

Президент США Дональд Трамп у неділю назвав несправедливими умови торгівлі його країни з Китаєм. При цьому він підтвердив, що готується до зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Трейдери продовжують стежити за політичними новинами. Минулого тижня президент США заявив, що має намір незабаром зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним для обговорення врегулювання російсько-українського конфлікту. Заява про запланований саміт послабила побоювання щодо посилення санкцій проти нафтового сектора Росії, які стримували зниження котирувань.

Тим часом США продовжують чинити тиск на покупців російської нафти. На вихідних глава Білого дому пообіцяв зберегти "величезні" мита для Індії, якщо вона не відмовиться від поставок з РФ.