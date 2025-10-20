Ціни на нафту знижуються, Brent торгується $61 за барель

Ціни на нафту знижуються вранці в понеділок після помірного зростання за підсумками торгів у п'ятницю.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:19 EET становить $61,03 за барель, що на $0,26 (0,42%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У п'ятницю ці контракти подорожчали на $0,23 (0,38%), до $61,29 за барель.

Ф'ючерси на WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) пішли вниз на $0,24 (0,42%), до $57,3 за барель. За підсумками попередньої сесії ціна цих контрактів підвищилася на $0,08 (0,14%), до $57,54 за барель.

За минулий тиждень ф'ючерси на Brent і WTI подешевшали більш ніж на 2%, завершивши в мінусі третій тиждень поспіль.

Тиск на ринок чинять побоювання щодо надлишку пропозиції, що посилилися на тлі очікування нарощування видобутку нафти за незрозумілості перспектив попиту. Тим часом укладення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС призвело до скорочення премії за геополітичний ризик, що враховується в котируваннях.

Інвестори продовжують стежити за політичними новинами і розвитком ситуації в американсько-китайських торговельних відносинах. Президент США Дональд Трамп у неділю назвав несправедливими умови торгівлі його країни з Китаєм. Водночас він підтвердив, що готується до зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном найближчими тижнями. Експерти та учасники ринку побоюються, що подальша ескалація між Вашингтоном і Пекіном може призвести до уповільнення економічного зростання, що негативно позначиться на попиті на нафту.

"Побоювання з приводу надлишку пропозиції у зв'язку зі зростанням виробництва в нафтовидобувних країнах, а також побоювання економічного спаду, спричиненого загостренням торговельної напруженості між США і Китаєм, підтримують знижувальний тиск на ринку", - зазначив аналітик Fujitomi Securities Тосітака Тадзава.

Тим часом США продовжують чинити тиск на покупців російської нафти. На вихідних глава Білого дому пообіцяв зберегти "величезні" мита для Індії, якщо вона не відмовиться від поставок нафти з РФ.