Фінансові новини
- |
- 20.10.25
- |
- 12:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту знижуються, Brent торгується $61 за барель
09:29 20.10.2025 |
Ціни на нафту знижуються вранці в понеділок після помірного зростання за підсумками торгів у п'ятницю.
Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:19 EET становить $61,03 за барель, що на $0,26 (0,42%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У п'ятницю ці контракти подорожчали на $0,23 (0,38%), до $61,29 за барель.
Ф'ючерси на WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) пішли вниз на $0,24 (0,42%), до $57,3 за барель. За підсумками попередньої сесії ціна цих контрактів підвищилася на $0,08 (0,14%), до $57,54 за барель.
За минулий тиждень ф'ючерси на Brent і WTI подешевшали більш ніж на 2%, завершивши в мінусі третій тиждень поспіль.
Тиск на ринок чинять побоювання щодо надлишку пропозиції, що посилилися на тлі очікування нарощування видобутку нафти за незрозумілості перспектив попиту. Тим часом укладення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС призвело до скорочення премії за геополітичний ризик, що враховується в котируваннях.
Інвестори продовжують стежити за політичними новинами і розвитком ситуації в американсько-китайських торговельних відносинах. Президент США Дональд Трамп у неділю назвав несправедливими умови торгівлі його країни з Китаєм. Водночас він підтвердив, що готується до зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном найближчими тижнями. Експерти та учасники ринку побоюються, що подальша ескалація між Вашингтоном і Пекіном може призвести до уповільнення економічного зростання, що негативно позначиться на попиті на нафту.
"Побоювання з приводу надлишку пропозиції у зв'язку зі зростанням виробництва в нафтовидобувних країнах, а також побоювання економічного спаду, спричиненого загостренням торговельної напруженості між США і Китаєм, підтримують знижувальний тиск на ринку", - зазначив аналітик Fujitomi Securities Тосітака Тадзава.
Тим часом США продовжують чинити тиск на покупців російської нафти. На вихідних глава Білого дому пообіцяв зберегти "величезні" мита для Індії, якщо вона не відмовиться від поставок нафти з РФ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заперечив, що закликав Зеленського віддати РФ всю Донеччину
ТОП-НОВИНИ
|Українські військові в ніч проти 19 жовтня завдали удару по Новокуйбишевському НПЗ та Оренбурзькому газопереробному заводу
|Зеленський: Домовились з Трампом, що публічно не говоритимемо про далекобійні ракети. США не хочуть ескалації
|Підрив «Північних потоків»: Берлін відреагував на відмову у видачі підозрюваного українця
|Польща не видаватиме Німеччині підозрюваного у підриві «Північних потоків» українця
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Для чого потрібна топографічна зйомка
У РУБРИЦІ
|Індекс самопочуття ритейлу знизився у вересні до 27,6 - УРТЦ
|Україна втратила 55% видобутку газу через російські удари, – голова НБУ
|Банки у серпні профінансували проєкти з розбудови 116 МВт нової енергогенерації – НБУ
|«Земельний банк»: аграрії сплатили майже ₴1,2 мільярда за користування держземлями
|Бізнес із початку року перерахував понад ₴4 мільярди екологічного податку
|Уряд ухвалив низку рішень щодо посилення захисту енергетики
|Ціни на нафту знижуються, Brent торгується $61 за барель
Бізнес
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI
|«Скрізь роботи»: директори західних компаній у шоці від візитів до Китаю
|Адвокати Маска звернуться до суду для відновлення його пакета виплат від Tesla на $56 млрд
|PlayStation 6 відпочиває: нова Xbox буде значно потужнішою, інсайдеру відомі фінальні специфікації обох
|Netflix запускає відеоподкасти у партнерстві зі Spotify
|Штучні м'язи стають твердими або м'якими, мають переваги обох типів та підіймають x4000 власної ваги
|Новий «дизельгейт»: у Британії почався суд над найбільшими у світі автовиробниками