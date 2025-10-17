Авторизация

Нафта залишається в мінусі, Brent торгується на рівні $60,9 за барель

 

Ціни на нафту надалі знижуються вдень у п'ятницю, але відступили від внутрішньоденних мінімумів.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:37 EET становить $60,94 за барель, що на $0,12 (0,2%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,06 (0,1%), до $57,4 за барель.

Раніше під час торгів ціна контрактів на Brent опускалася до $60,14 за барель, на WTI - до $56,6 за барель.

Знижувальним фактором для ринку нафти стали заяви президента США Дональда Трампа про його можливу зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним для припинення російсько-української війни. Трамп висловив у четвер припущення, що така зустріч може відбутися в Будапешті приблизно через два тижні. Президент США також повідомив, що наразі не хотів би вводити санкції проти РФ.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 3,52 млн барелів, повідомило міністерство енергетики країни. Товарні запаси бензину зменшилися на 267 тис. барелів, дистилятів - на 4,53 млн барелів. Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), знизилися на 703 тис. барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

