Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

LPG у роздробі потроху дорожчає

LPG у роздробі потроху дорожчає

 Динаміка середньої ціни на газ у роздробі у вересні-жовтні 2025 р., грн/л

З початку жовтня середня вартість скрапленого газу на колонках зросла на 14 коп./л, до 34,46 грн/л, про що свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Зміни відбулися в мережах середнього і нижнього цінових діапазонів. Преміальні, через достатні запаси дешевшого газу і резерв маржинальності, тримають ціни без змін.

Як зазначають в одній з регіональних мереж, тиша у великих мережах стримує ціни від більш суттєвого зростання. «Ціна має зрости, але її мають спершу підняти великі мережі», - додали в ній.

Одним із поштовхів стало здорожчання на 50 коп./л (до 34,49 грн/л) газу на стелах «Укрнафти». «Зараз мережа є відчутним конкурентом для багатьох регіональних операторів. Тому їхню динаміку цін підхопили інші», - розповів один зі співрозмовників.

Передумовою для здорожчання газу було збільшення гуртових цін на пальне, яке розпочалося в жовтні. Так, за 16 днів гуртова вартість пального додала 1 860 грн/т, або 1 грн/л, за густини 540 кг/м³, до 54 470 грн/т, або 29,41 грн/л - це максимум із середини травня.

Як повідомляв enkorr, причинами зростання були збільшення котирувань Sonatrach, неритмічні постачання на південь і зниження обсягів у внутрішніх виробників.

Через більш суттєве зростання цін у гурті порівняно з роздробом спред між сегментами знизився до середнього 5,25 грн/л, що є одним із найменших показників цього року.

LPG у роздробі потроху дорожчає

 

Порівняно з середнім показником минулого року (4,52 грн/л) різниця між гуртом і роздробом у жовтні залишається досить непоганою. Але слід зазначити, що 2025 року витрати у мереж на утримання заправного комплексу зросли. Також у грудні 2024-го з'явився авансовий платіж з податку на прибуток, який свого часу невеликі оператори оцінювали у середньому як 0,80 грн/л додатково до собівартості пального.

Найбільше - на 1 грн/л, до 31,50 грн/л - зросла вартість пального на запорізьких станціях ZOG. Тим самим мережа поступилася місцем АЗК з найдешевшим у середньому газом «Кворум-Нафті» з ціною 30,98 грн/л (всього +1,57 грн/л до середньої гуртової).

У трійці мереж із найнижчою середньою ціною ще один оператор з півдня - «Катрал»: 31,99 грн/л (+44 коп./л). Фору південним мережам дає близькість до південних терміналів. У середньому гуртова вартість суміші на терміналах становила 51 000-52 400 грн/т залежно від густини й дати відвантаження. У літровому еквіваленті це 26,78-27,88 грн/л.

На 50-80 коп./л піднялася ціна на стелах Green Wave, VostokGaz, Mango, Ovis, Rodnik, SUNOIL. У решти зростання становило в середньому 12-44 коп./л (див. табл.).

Різниця між преміальними й дискаунтерами у жовтні становить трохи більш як 3 грн/л, що на майже 30 коп./л менше, ніж середній показник за І півріччя.

Найшвидше, преміальні мережі не будуть змінювати ціну, розраховуючи на зниження гурту у листопаді. «Дивлячись на динаміку котирувань ARA і цін на нафту, можна розраховувати на зниження закупівельних цін у листопаді. Тому рухати зараз стелю немає сенсу», - розповіли в одній із великих мереж.

«Тим паче зараз ціна майже не впливає на продажі. Якщо раніше при коливаннях реалізації понад 10% її зміна давала результат, то нині - ні», - додали в іншій.

Динаміка роздрібних цін на LPG (1 по 16 жовтня 2025 рр.), грн/л

Мережа

LPG

16.10.25

Зм. до 01.10.25

ОККО

35,99

0,00

WOG

35,98

0,00

Neftek

35,49

1,50

Shell

35,19

0,20

BVS

34,69

0,00

Автотранс

34,68

0,00

SOCAR

34,65

0,00

Рур груп

34,50

-0,50

Укрнафта

34,49

0,50

Green Wave

34,40

0,80

KLO

34,20

0,00

UPG

34,02

0,00

VostokGaz

33,49

0,50

Parallel

33,49

0,00

Motto

33,37

0,22

AMIC

33,21

-0,02

Chipo

33,10

0,30

Mango

33,06

0,60

Ovis

32,99

0,50

Олас

32,99

0,00

Rodnik

32,99

0,50

U.GO

32,90

-1,00

RLS

32,90

0,00

Marshal

32,85

0,44

VST

32,66

0,00

БРСМ-Нафта

32,62

0,12

Маркет

32,50

0,00

SUNOIL

32,49

0,50

Авантаж 7

32,45

0,00

Катрал

31,99

0,44

ZOG

31,50

1,00

Кворум

30,98

0,00

Середня ціна в Україні

34,46

0,14
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7308
  0,0950
 0,23
EUR
 1
 48,7624
  0,2400
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3603  0,04 0,11 41,9350  0,03 0,07
EUR 48,4427  0,24 0,49 49,1597  0,27 0,55

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7050  0,05 0,11 41,7350  0,05 0,11
EUR 48,8000  0,12 0,25 48,8300  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес