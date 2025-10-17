Фінансові новини
LPG у роздробі потроху дорожчає
14:23 17.10.2025 |
З початку жовтня середня вартість скрапленого газу на колонках зросла на 14 коп./л, до 34,46 грн/л, про що свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Зміни відбулися в мережах середнього і нижнього цінових діапазонів. Преміальні, через достатні запаси дешевшого газу і резерв маржинальності, тримають ціни без змін.
Як зазначають в одній з регіональних мереж, тиша у великих мережах стримує ціни від більш суттєвого зростання. «Ціна має зрости, але її мають спершу підняти великі мережі», - додали в ній.
Одним із поштовхів стало здорожчання на 50 коп./л (до 34,49 грн/л) газу на стелах «Укрнафти». «Зараз мережа є відчутним конкурентом для багатьох регіональних операторів. Тому їхню динаміку цін підхопили інші», - розповів один зі співрозмовників.
Передумовою для здорожчання газу було збільшення гуртових цін на пальне, яке розпочалося в жовтні. Так, за 16 днів гуртова вартість пального додала 1 860 грн/т, або 1 грн/л, за густини 540 кг/м³, до 54 470 грн/т, або 29,41 грн/л - це максимум із середини травня.
Як повідомляв enkorr, причинами зростання були збільшення котирувань Sonatrach, неритмічні постачання на південь і зниження обсягів у внутрішніх виробників.
Через більш суттєве зростання цін у гурті порівняно з роздробом спред між сегментами знизився до середнього 5,25 грн/л, що є одним із найменших показників цього року.
Порівняно з середнім показником минулого року (4,52 грн/л) різниця між гуртом і роздробом у жовтні залишається досить непоганою. Але слід зазначити, що 2025 року витрати у мереж на утримання заправного комплексу зросли. Також у грудні 2024-го з'явився авансовий платіж з податку на прибуток, який свого часу невеликі оператори оцінювали у середньому як 0,80 грн/л додатково до собівартості пального.
Найбільше - на 1 грн/л, до 31,50 грн/л - зросла вартість пального на запорізьких станціях ZOG. Тим самим мережа поступилася місцем АЗК з найдешевшим у середньому газом «Кворум-Нафті» з ціною 30,98 грн/л (всього +1,57 грн/л до середньої гуртової).
У трійці мереж із найнижчою середньою ціною ще один оператор з півдня - «Катрал»: 31,99 грн/л (+44 коп./л). Фору південним мережам дає близькість до південних терміналів. У середньому гуртова вартість суміші на терміналах становила 51 000-52 400 грн/т залежно від густини й дати відвантаження. У літровому еквіваленті це 26,78-27,88 грн/л.
На 50-80 коп./л піднялася ціна на стелах Green Wave, VostokGaz, Mango, Ovis, Rodnik, SUNOIL. У решти зростання становило в середньому 12-44 коп./л (див. табл.).
Різниця між преміальними й дискаунтерами у жовтні становить трохи більш як 3 грн/л, що на майже 30 коп./л менше, ніж середній показник за І півріччя.
Найшвидше, преміальні мережі не будуть змінювати ціну, розраховуючи на зниження гурту у листопаді. «Дивлячись на динаміку котирувань ARA і цін на нафту, можна розраховувати на зниження закупівельних цін у листопаді. Тому рухати зараз стелю немає сенсу», - розповіли в одній із великих мереж.
«Тим паче зараз ціна майже не впливає на продажі. Якщо раніше при коливаннях реалізації понад 10% її зміна давала результат, то нині - ні», - додали в іншій.
Динаміка роздрібних цін на LPG (1 по 16 жовтня 2025 рр.), грн/л
|
Мережа
|
LPG
|
16.10.25
|
Зм. до 01.10.25
|
ОККО
|
35,99
|
0,00
|
WOG
|
35,98
|
0,00
|
Neftek
|
35,49
|
1,50
|
Shell
|
35,19
|
0,20
|
BVS
|
34,69
|
0,00
|
Автотранс
|
34,68
|
0,00
|
SOCAR
|
34,65
|
0,00
|
Рур груп
|
34,50
|
-0,50
|
Укрнафта
|
34,49
|
0,50
|
Green Wave
|
34,40
|
0,80
|
KLO
|
34,20
|
0,00
|
UPG
|
34,02
|
0,00
|
VostokGaz
|
33,49
|
0,50
|
Parallel
|
33,49
|
0,00
|
Motto
|
33,37
|
0,22
|
AMIC
|
33,21
|
-0,02
|
Chipo
|
33,10
|
0,30
|
Mango
|
33,06
|
0,60
|
Ovis
|
32,99
|
0,50
|
Олас
|
32,99
|
0,00
|
Rodnik
|
32,99
|
0,50
|
U.GO
|
32,90
|
-1,00
|
RLS
|
32,90
|
0,00
|
Marshal
|
32,85
|
0,44
|
VST
|
32,66
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
32,62
|
0,12
|
Маркет
|
32,50
|
0,00
|
SUNOIL
|
32,49
|
0,50
|
Авантаж 7
|
32,45
|
0,00
|
Катрал
|
31,99
|
0,44
|
ZOG
|
31,50
|
1,00
|
Кворум
|
30,98
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
34,46
|
0,14
|
|
