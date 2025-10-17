LPG у роздробі потроху дорожчає

Динаміка середньої ціни на газ у роздробі у вересні-жовтні 2025 р., грн/л

З початку жовтня середня вартість скрапленого газу на колонках зросла на 14 коп./л, до 34,46 грн/л, про що свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Зміни відбулися в мережах середнього і нижнього цінових діапазонів. Преміальні, через достатні запаси дешевшого газу і резерв маржинальності, тримають ціни без змін.

Як зазначають в одній з регіональних мереж, тиша у великих мережах стримує ціни від більш суттєвого зростання. «Ціна має зрости, але її мають спершу підняти великі мережі», - додали в ній.

Одним із поштовхів стало здорожчання на 50 коп./л (до 34,49 грн/л) газу на стелах «Укрнафти». «Зараз мережа є відчутним конкурентом для багатьох регіональних операторів. Тому їхню динаміку цін підхопили інші», - розповів один зі співрозмовників.

Передумовою для здорожчання газу було збільшення гуртових цін на пальне, яке розпочалося в жовтні. Так, за 16 днів гуртова вартість пального додала 1 860 грн/т, або 1 грн/л, за густини 540 кг/м³, до 54 470 грн/т, або 29,41 грн/л - це максимум із середини травня.

Як повідомляв enkorr, причинами зростання були збільшення котирувань Sonatrach, неритмічні постачання на південь і зниження обсягів у внутрішніх виробників.

Через більш суттєве зростання цін у гурті порівняно з роздробом спред між сегментами знизився до середнього 5,25 грн/л, що є одним із найменших показників цього року.

Порівняно з середнім показником минулого року (4,52 грн/л) різниця між гуртом і роздробом у жовтні залишається досить непоганою. Але слід зазначити, що 2025 року витрати у мереж на утримання заправного комплексу зросли. Також у грудні 2024-го з'явився авансовий платіж з податку на прибуток, який свого часу невеликі оператори оцінювали у середньому як 0,80 грн/л додатково до собівартості пального.

Найбільше - на 1 грн/л, до 31,50 грн/л - зросла вартість пального на запорізьких станціях ZOG. Тим самим мережа поступилася місцем АЗК з найдешевшим у середньому газом «Кворум-Нафті» з ціною 30,98 грн/л (всього +1,57 грн/л до середньої гуртової).

У трійці мереж із найнижчою середньою ціною ще один оператор з півдня - «Катрал»: 31,99 грн/л (+44 коп./л). Фору південним мережам дає близькість до південних терміналів. У середньому гуртова вартість суміші на терміналах становила 51 000-52 400 грн/т залежно від густини й дати відвантаження. У літровому еквіваленті це 26,78-27,88 грн/л.

На 50-80 коп./л піднялася ціна на стелах Green Wave, VostokGaz, Mango, Ovis, Rodnik, SUNOIL. У решти зростання становило в середньому 12-44 коп./л (див. табл.).

Різниця між преміальними й дискаунтерами у жовтні становить трохи більш як 3 грн/л, що на майже 30 коп./л менше, ніж середній показник за І півріччя.

Найшвидше, преміальні мережі не будуть змінювати ціну, розраховуючи на зниження гурту у листопаді. «Дивлячись на динаміку котирувань ARA і цін на нафту, можна розраховувати на зниження закупівельних цін у листопаді. Тому рухати зараз стелю немає сенсу», - розповіли в одній із великих мереж.

«Тим паче зараз ціна майже не впливає на продажі. Якщо раніше при коливаннях реалізації понад 10% її зміна давала результат, то нині - ні», - додали в іншій.

Динаміка роздрібних цін на LPG (1 по 16 жовтня 2025 рр.), грн/л