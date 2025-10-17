Фінансові новини
17.10.25
13:23
Ціни на нафту досягли 5-місячного мінімуму, очікується тижневий спад на тлі саміту Трампа і Путіна
08:36 17.10.2025 |
Ціни на нафту в п'ятницю впали до п'ятимісячного мінімуму на азіатських біржах і очікується тижневий спад після того, як президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін домовилися про зустріч для обговорення припинення війни в Україні.
Ціни на нафту постраждали від побоювань щодо низького попиту і загрози надлишку пропозиції, а також від зростання запасів у США.
О 03:14 EET ф'ючерси на нафту Brent впали на 0,2% до 60,95 долара за барель, а ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate впали на 0,2% до 57,36 долара за барель. Обидва контракти були на найнижчому рівні з початку травня.
Трамп заявив у четвер, що він і Путін домовилися незабаром зустрітися в Будапешті, щоб обговорити війну в Україні, за день до того, як Трамп проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
Зустріч Трампа і Путіна, дата якої не була названа, стане другою зустріччю двох глав держав після серпневого саміту на Алясці.
Будь-який прогрес у напрямку припинення вогню між Росією та Україною, як очікується, матиме негативний вплив на ціни на нафту, враховуючи, що це, ймовірно, призведе до пом'якшення санкцій США проти Москви, що дозволить країні продавати набагато більше своєї нафти.
Пом'якшення Києвом своїх ударів по російській нафтовій промисловості також може вказувати на зменшення перебоїв у постачанні.
Така тенденція може значно збільшити світові поставки нафти, що негативно позначиться на цінах на нафту.
Проте ринки залишаються скептичними щодо можливості досягнення будь-яких реальних домовленостей, враховуючи, що минула зустріч Трампа з Путіним не принесла значного прогресу в питанні припинення вогню.
Ціни на ф'ючерси на нафту Brent і WTI цього тижня знизилися на 2,5-2,9% і третій тиждень поспіль залишалися в мінусі.
Ціни втратили короткочасне зростання в четвер після того, як дані уряду США показали, що запаси нафти минулого тижня збільшилися на 3,5 млн барелів, що значно перевищило очікування ринку.
Хоча запаси бензину і дистилятів все ще скорочувалися, загальне збільшення запасів викликало певні сумніви щодо попиту на паливо напередодні зимового сезону.
Слабкі економічні показники Китаю в поєднанні з посиленням торговельних напружень між Пекіном і Вашингтоном також негативно вплинули на нафту.
Цього тижня знову з'явилися побоювання щодо можливого надлишку пропозиції, після того як Міжнародне енергетичне агентство в щомісячному звіті прогнозувало більший, ніж очікувалося раніше, надлишок пропозиції в 2026 році.
МЕА також попередило, що світовий попит на нафту погіршується.
Нафта отримала короткочасну підтримку від заяв Трампа про те, що Індія припинить закупівлі російської нафти. Однак індійські чиновники надали мало деталей з цього приводу.
