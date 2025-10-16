Авторизация

Bank of America: вартість нафти Brent може впасти нижче $50 за барель

 

Аналітики Bank of America заявили, що вартість нафти марки Brent може впасти нижче за $50 за барель. Це може статися, якщо торговельна війна між США й Китаєм загостриться, а ОПЕК+ нарощуватиме видобуток, пише Reuters.

Банк зберіг свій прогноз щодо ціни нафти Brent на рівні $61 за барель на останній квартал 2025 року та $64 - на першу половину 2026 року. Найближчим мінімальним рівнем для нафти може стати ціна близько $55 за барель.

"Заглядаючи у 2026 рік, ми очікуємо, що видобуток сирої нафти в США залишиться на попередньому рівні, тоді як попит може зрости, якщо Америка найближчими місяцями зможе укласти торгові угоди", - заявили в банку.

ОПЕК у своєму свіжому звіті зазначає, що наступного року світовий видобуток нафти практично зрівняється з рівнем попиту, оскільки ОПЕК+ планує збільшувати постачання. Це відрізняється від їхнього раннього прогнозу про дефіцит у 2026 році.

Тим часом Міжнародне енергетичне агентство (IEA) підвищило оцінку зростання пропозиції нафти цього року, але знизило прогноз попиту через погіршення економічної ситуації.

Напруженість у торгівлі додає ринку невизначеності. Президент США Дональд Трамп заявляв про можливість припинення деяких торгових відносин з Китаєм, зокрема, торгівлі олією. У вівторок обидві країни почали запроваджувати взаємні портові збори.

На момент публікації звіту BofA, у середу, вартість ф'ючерсів на нафту Brent складала близько $62,48 за барель, а на американську нафту WTI - $58,85 за барель.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: прогноз
 

