Нафта залишається в плюсі, Brent на рівні $62,5 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок залишаються в плюсі вдень у четвер.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:35 EET становить $62,45 за барель, що на $0,54 (0,87%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднімаються в ціні на $0,57 (0,98%), до $58,84 за барель.

Підтримку котируванням надають заяви президента США Дональда Трампа про готовність Індії відмовитися від російських поставок.

За словами Трампа, прем'єр Індії Нарендра Моді повідомив йому про готовність припинити купівлю російської нафти. "Він запевнив мене, що не купуватиме нафту з Росії", - сказав американський лідер на пресконференції в Білому домі, додавши, що тепер необхідно, щоб від російських поставок відмовився також і Китай.

Зростання цін на нафту стримує посилення торговельної напруженості між США і Китаєм, через що перспективи попиту на енергоресурс стають більш туманними, а також неофіційні дані про його запаси в Штатах.

Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень зросли на 7,36 млн барелів. Запаси бензину збільшилися на 2,99 млн барелів, дистилятів - скоротилися на 4,79 млн барелів. API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі.

Офіційні дані щодо запасів нафти в США будуть опубліковані о 19:00 к.ч. четверга.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

