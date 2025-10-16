Нафта подорожчала на 1% після заяви Трампа про те, що Індія пообіцяла припинити закупівлі в Росії

Ціни на нафту в четвер подорожчали приблизно на 1% після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв, що його країна припинить закупівлі нафти в Росії, що може призвести до скорочення поставок в інші країни.

О 04:30 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 54 центи, або 0,87%, до 62,45 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 57 центів, або 0,98%, до 58,84 долара.

Обидва контракти досягли найнижчого рівня з початку травня на попередній сесії через торговельні напруження між США і Китаєм, а також після того, як Міжнародне енергетичне агентство попередило про великий надлишок у наступному році, оскільки виробники ОПЕК+ і їхні конкуренти збільшують видобуток на тлі слабкого попиту.

Трамп заявив у середу, що Індія, яка імпортує близько третини нафти від свого головного постачальника Росії, припинить закупівлі нафти в Росії, а США спробують змусити Китай зробити те саме, оскільки Вашингтон посилює зусилля з метою скоротити енергетичні доходи Москви і змусити її вести переговори про мирну угоду з Україною.

Посольство Індії у Вашингтоні не відповіло відразу на запитання, надіслані електронною поштою, про те, чи Моді дав таку обіцянку Трампу.

Деякі індійські нафтопереробні заводи готуються скоротити імпорт російської нафти, очікуючи поступового зменшення обсягів, повідомили Reuters джерела, обізнані з цим питанням.

Міністр фінансів США Скотт Бессент також заявив у середу, що повідомив міністру фінансів Японії Кацунобу Като про те, що адміністрація Трампа очікує від Японії припинення імпорту російських енергоносіїв.

Індія та Китай є двома найбільшими покупцями російської нафти, що експортується морським транспортом, на яку накладено санкції з боку США та Європейського Союзу. Протягом кількох місяців Моді чинив опір тиску США щодо припинення купівлі російської нафти, а індійські чиновники захищали ці закупівлі як життєво важливі для національної енергетичної безпеки.

«В цілому це позитивний розвиток подій для ціни на сиру нафту, оскільки це усуне великого покупця (Індію) російської нафти», - сказав Тоні Сайкамор, аналітик ринку в IG.

Уряд Великої Британії також оголосив у середу про нові санкції, спрямовані безпосередньо проти російських компаній «Роснефть» і «Лукойл» - двох найбільших енергетичних компаній світу.

Серед суб'єктів, на які накладено санкції, - чотири нафтові термінали, приватний нафтопереробний завод Shandong Yulong Petrochemical у Китаї, 44 танкери «тіньового флоту», що транспортують російську нафту, та Nayara Energy Limited, російський нафтопереробний завод в Індії.

Сьогодні інвестори будуть стежити за щотижневим оприлюдненням статистики запасів у США від Адміністрації енергетичної інформації США (EIA) після неоднозначних даних від торгової групи American Petroleum Institute (API).

Запаси нафти і бензину в США зросли, а запаси дистилятів скоротилися минулого тижня, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані API, опубліковані в середу.

Запаси нафти зросли на 7,36 млн барелів за тиждень, що закінчився 10 жовтня, а запаси бензину збільшилися на 2,99 млн барелів, тоді як запаси дистилятів скоротилися на 4,79 млн барелів порівняно з попереднім тижнем, повідомили джерела.

Хоча зниження запасів дистилятів вказує на зростання попиту на дизельне паливо, збільшення запасів нафти і бензину свідчить про те, що попит у США, які є найбільшим споживачем нафти у світі, залишається низьким.

Аналітики прогнозують, що запаси нафти в США минулого тижня зросли приблизно на 0,3 млн барелів.