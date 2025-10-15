Фінансові новини
- |
- 15.10.25
- |
- 16:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту перейшли до невеликого зростання, Brent торгується на рівні $62,4 за барель
15:49 15.10.2025 |
Ціни на нафту вийшли в плюс вдень у середу, інвестори оцінюють баланс попиту і пропозиції на тлі ескалації напруженості в торговельних відносинах США і Китаю.
Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:47 EET становить $62,42 за барель, що на $0,03 (0,05%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,11 (0,19%), до $58,81 за барель.
У вівторок контракти на Brent опустилися в ціні на 1,5%, на WTI - на 1,3%. Негативний вплив на настрої учасників ринку мали повідомлення про те, що Пекін запровадив санкції щодо американських "дочок" південнокорейського суднобудівного гіганта Hanwha Ocean Co.
Ці новини не дозволили реалізуватися надіям на нормалізацію американо-китайських відносин. Наприкінці минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив про можливість введення високих мит на імпорт з КНР у відповідь на посилення Пекіном заходів контролю над експортом рідкоземельних металів.
У вівторок у Китаї почав діяти спеціальний портовий збір для американських суден, а в Штатах - аналогічний збір для китайських суден. Стягнення додаткового тарифу призведе до зростання торговельних витрат і порушення вантажопотоків, що може негативно позначитися на обсягах виробництва і, як наслідок, попиті на енергоносії.
Тим часом Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) напередодні підвищило оцінку зростання пропозиції нафти у 2025 і 2026 роках і тепер очікує більш значного її надлишку.
"Ринок дедалі більше фокусується на надлишку пропозиції за неоднозначних сигналів з боку попиту, - зазначив старший аналітик з нафтового ринку в LSEG Емріл Джаміл. - Зниження геополітичних ризиків і ескалація торгової напруженості чинять додатковий тиск на ціни".
Інвестори очікують даних щодо запасів нафти в США. Звіт Американського інституту нафти (API) буде опубліковано пізніше в середу, а офіційний звіт міністерства енергетики - у четвер.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія наступного року хоче виділити 6 млрд євро на військову підтримку України
|Зеленський створив військову адміністрацію в Одесі – її очолить Лисак
|Фінляндія оголосила про приєднання до закупівель зброї у США для України
|Генштаб про повторний удар по нафтовому терміналу у Феодосії 13 жовтня: пошкоджені ще 16 резервуварів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Профільний комітет ВР рекомендував ухвалити законопроєкт про «податок на OLX»
|Ціни на нафту перейшли до невеликого зростання, Brent торгується на рівні $62,4 за барель
|В Україні зросла середня пенсія - оновлені дані
|«Укрінформ», іномовлення і телемарафон «Єдині новини» вийдуть з-під Мінкультури в управлінням Кабміном - Кравчук
|Гринчук обговорила із єврокомісаром ключові потреби України для проходження зими
|В Україні почали приймати заявки на гранти для креативних підприємців
|Кабмін пропонує Раді спростити процедури реконструкції об'єктів паливно-енергетичного сектору
Бізнес
|Google вкладе $15 млрд у будівництво ШІ-хаба в Індії, її найбільшого за межами США
|Microsoft представила свій перший власний генератор зображень
|У Китаї вчені розробили міцний пластик з бамбука, що розкладається за 50 днів
|У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів
|Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7
|Нобель з економіки отримали три науковці. Вони пояснили, як інновації допомагають багатіти