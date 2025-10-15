Ціни на нафту перейшли до невеликого зростання, Brent торгується на рівні $62,4 за барель

Ціни на нафту вийшли в плюс вдень у середу, інвестори оцінюють баланс попиту і пропозиції на тлі ескалації напруженості в торговельних відносинах США і Китаю.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:47 EET становить $62,42 за барель, що на $0,03 (0,05%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,11 (0,19%), до $58,81 за барель.

У вівторок контракти на Brent опустилися в ціні на 1,5%, на WTI - на 1,3%. Негативний вплив на настрої учасників ринку мали повідомлення про те, що Пекін запровадив санкції щодо американських "дочок" південнокорейського суднобудівного гіганта Hanwha Ocean Co.

Ці новини не дозволили реалізуватися надіям на нормалізацію американо-китайських відносин. Наприкінці минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив про можливість введення високих мит на імпорт з КНР у відповідь на посилення Пекіном заходів контролю над експортом рідкоземельних металів.

У вівторок у Китаї почав діяти спеціальний портовий збір для американських суден, а в Штатах - аналогічний збір для китайських суден. Стягнення додаткового тарифу призведе до зростання торговельних витрат і порушення вантажопотоків, що може негативно позначитися на обсягах виробництва і, як наслідок, попиті на енергоносії.

Тим часом Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) напередодні підвищило оцінку зростання пропозиції нафти у 2025 і 2026 роках і тепер очікує більш значного її надлишку.

"Ринок дедалі більше фокусується на надлишку пропозиції за неоднозначних сигналів з боку попиту, - зазначив старший аналітик з нафтового ринку в LSEG Емріл Джаміл. - Зниження геополітичних ризиків і ескалація торгової напруженості чинять додатковий тиск на ціни".

Інвестори очікують даних щодо запасів нафти в США. Звіт Американського інституту нафти (API) буде опубліковано пізніше в середу, а офіційний звіт міністерства енергетики - у четвер.