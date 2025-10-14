Фінансові новини
- |
- 14.10.25
- |
- 19:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується на рівні $62,1 за барель
18:02 14.10.2025 |
Ціни на нафту залишаються в мінусі ввечері у вівторок, хоча й відступили від внутрішньоденних мінімумів.
Інвестори оцінюють наслідки загострення напруженості у відносинах Китаю і США, а також нові прогнози Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 17:24 EETстановить $62,12 за барель, що на $1,2 (1,9%) нижче, ніж на закриття торгів у понеділок.
Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $1,1 (1,85%), до $58,39 за барель.
Раніше під час торгів ціна контрактів на Brent опускалася до $61,5 за барель, на WTI - до $57,68 за барель. Обидві марки оновили мінімуми за п'ять місяців після того, як влада Китаю ввела санкції щодо п'яти американських "дочок" південнокорейського суднобудівного гіганта Hanwha Ocean Co.
Міністерство торгівлі КНР повідомило, що організаціям і приватним особам заборонено здійснювати операції або якимось чином співпрацювати з цими підрозділами. Мінторг також заявив, що може вжити нових заходів у відповідь на обмеження, запроваджені США щодо морської галузі країни.
Ці новини зруйнували надії інвесторів на нормалізацію американсько-китайських відносин після пом'якшення риторики американського президента Дональда Трампа на вихідних.
У п'ятницю Трамп пригрозив значно підвищити імпортні мита на китайські товари у відповідь на посилення Пекіном експортного контролю у сфері рідкоземельних металів, що спричинило обвал котирувань на ринках. Згодом американський президент дещо пом'якшив свою позицію.
Тим часом МЕА знизило прогноз зростання світового попиту на нафту 2025 року до 710 тис. барелів на добу з очікуваних місяцем раніше 737 тис. б/д. Прогноз на 2026 рік було трохи підвищено - до 699 тис. б/д з 698 тис. б/д. Одночасно оцінку зростання пропозиції поточного року збільшено до 3 млн б/д з 2,7 млн б/д, наступного - до 2,4 млн б/д з 2,1 млн б/д.
