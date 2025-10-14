Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,77 грн/л, на дизельне пальне - на 1 коп. до 55,92 грн/л

Таким чином, за оцінкою агентства, обсяг світової пропозиції нафти поточного року збільшиться на 3 млн б/д, до 106,1 млн б/д, наступного - на 2,4 млн б/д, до 108,5 млн б/д (місяцем раніше воно прогнозувало зростання пропозиції у 2025 році на 2,7 млн б/д, у 2026-му - ще на 2,1 млн б/д).