Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,77 грн/л, на дизельне пальне - на 1 коп. до 55,92 грн/л
17:47 14.10.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,48 грн/л; бензин марки А-95 - 58,77 грн/л (здешевшав на 1 коп.); бензин марки А-92 - 57,18 грн/л; дизельне пальне - 55,92 грн/л (здешевшало на 1 коп.). Середня ціна автогазу становить 34,46 грн/л, як і попереднього дня.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,49 грн/л; дизпальне - 56,49 грн/л; автогаз - 34,49 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 54,9 грн/л; автогаз - 32,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 53,96 грн/л; дизпальне - 50,62 грн/л; автогаз - 32,58 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
