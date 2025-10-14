Фінансові новини
- |
- 14.10.25
- |
- 19:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
МЕА підвищило прогноз зростання світових поставок нафти у 2025р на 330 тис. б/д, у 2026р - на 290 тис. б/д
12:17 14.10.2025 |
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підвищило свою оцінку зростання світових постачань нафти у 2025 році на 330 тис. б/д, у 2026-му - на 290 тис. б/д, повідомляється в щомісячному звіті організації.
Таким чином, за оцінкою агентства, обсяг світової пропозиції нафти поточного року збільшиться на 3 млн б/д, до 106,1 млн б/д, наступного - на 2,4 млн б/д, до 108,5 млн б/д (місяцем раніше воно прогнозувало зростання пропозиції у 2025 році на 2,7 млн б/д, у 2026-му - ще на 2,1 млн б/д).
За оцінкою аналітиків, збільшення поставок з боку учасників ОПЕК+ становитиме 1,4 млн б/д у поточному році та 1,2 млн б/д у наступному; з боку держав, які не входять до альянсу, - 1,6 млн б/д і 1,2 млн б/д відповідно, чому сприятиме зростання видобутку нафти в Канаді, США та Бразилії.
МЕА зазначає, що у вересні світова пропозиція нафти збільшилася до серпня на 760 тис. б/д і досягла рекордних у місячному обчисленні 108 млн б/д. Це сталося на тлі тривалого нарощування видобутку з боку країн ОПЕК+, які додали на ринок сумарно 1 млн б/д. Пропозиція країн поза альянсом, навпаки, скоротилася на 230 тис. б/д через зниження видобутку в Канаді та Норвегії на тлі техобслуговування.
З урахуванням прогнозованого агентством світового попиту на нафту поточного року на рівні 103,84 млн б/д її профіцит на ринку може становити понад 2,2 млн б/д.
У 2026 році МЕА очікує попит на нафту у світі на рівні 104,54 млн б/д. Таким чином, наступного року профіцит може сягнути майже 4 млн б/д.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: В Одесі буде військова адміністрація, керівника призначу найближчим часом
ТОП-НОВИНИ
|Труханов заявив, що продовжить виконувати повноваження мера до ухвалення міськрадою відповідного рішення
|Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна - телемарафон
|У США представили нову наземну пускову установку для ракет Tomahawk
|Мінрозвитку спростувало інформацію про визначення урядом періоду опалювального сезону з 1 листопада 2025р до 31 березня 2026р
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін на аукціонах ОВДП 14 жовтня залучив до держбюджету 13,2 млрд грн та $152,2 млн
|В Україні засіяли озиминою вже понад 4 мільйони гектарів
|Єдиний податок: з початку року надходження до місцевих бюджетів зросли на 11,4%
|Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується на рівні $62,1 за барель
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,77 грн/л, на дизельне пальне - на 1 коп. до 55,92 грн/л
|Світові виробники пшениці у 1991–2024 роках – відео від Experts Club
|МЕА підвищило прогноз зростання світових поставок нафти у 2025р на 330 тис. б/д, у 2026р - на 290 тис. б/д
Бізнес
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7
|Нобель з економіки отримали три науковці. Вони пояснили, як інновації допомагають багатіти
|Водичка замість магнітиків — на перших фотографіях Nubia Red Magic 11 Pro видно кільце водяного охолодження
|Нідерланди взяли під державний контроль виробника чипів Nexperia, який належить Китаю
|У США ухвалили закон, який посилює обмеження на експорт чипів NVIDIA та AMD до Китаю
|Netflix додав відеоігри на «розумні» телевізори — можна грати в групах, зі смартфонами замість контролерів
|Toyota обіцяє впровадити «перші у світі» повністю твердотілі акумулятори для електроавто