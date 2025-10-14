МЕА підвищило прогноз зростання світових поставок нафти у 2025р на 330 тис. б/д, у 2026р - на 290 тис. б/д

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підвищило свою оцінку зростання світових постачань нафти у 2025 році на 330 тис. б/д, у 2026-му - на 290 тис. б/д, повідомляється в щомісячному звіті організації.

Таким чином, за оцінкою агентства, обсяг світової пропозиції нафти поточного року збільшиться на 3 млн б/д, до 106,1 млн б/д, наступного - на 2,4 млн б/д, до 108,5 млн б/д (місяцем раніше воно прогнозувало зростання пропозиції у 2025 році на 2,7 млн б/д, у 2026-му - ще на 2,1 млн б/д).

За оцінкою аналітиків, збільшення поставок з боку учасників ОПЕК+ становитиме 1,4 млн б/д у поточному році та 1,2 млн б/д у наступному; з боку держав, які не входять до альянсу, - 1,6 млн б/д і 1,2 млн б/д відповідно, чому сприятиме зростання видобутку нафти в Канаді, США та Бразилії.

МЕА зазначає, що у вересні світова пропозиція нафти збільшилася до серпня на 760 тис. б/д і досягла рекордних у місячному обчисленні 108 млн б/д. Це сталося на тлі тривалого нарощування видобутку з боку країн ОПЕК+, які додали на ринок сумарно 1 млн б/д. Пропозиція країн поза альянсом, навпаки, скоротилася на 230 тис. б/д через зниження видобутку в Канаді та Норвегії на тлі техобслуговування.

З урахуванням прогнозованого агентством світового попиту на нафту поточного року на рівні 103,84 млн б/д її профіцит на ринку може становити понад 2,2 млн б/д.

У 2026 році МЕА очікує попит на нафту у світі на рівні 104,54 млн б/д. Таким чином, наступного року профіцит може сягнути майже 4 млн б/д.