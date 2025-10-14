МЕА трохи знизило прогноз зростання попиту на нафту у світі у 2025 р. - до 0,7 млн б/д, у 2026 р. чекає аналогічного збільшення

Попит на нафту у світі у 2025 році проти 2024 року зросте на 710 тис. б/д, повідомляється в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Місяцем раніше воно прогнозувало показник на рівні 737 тис. б/д. Таким чином, аналітики знизили прогноз на символічні 27 тис. б/д.

МЕА скоригувало абсолютні дані щодо попиту на нафту загалом у бік невеликого зниження: у 2024 році він тепер оцінюється в 103,13 млн б/д (оцінка вересня - 103,14 млн б/д), у 2025-му - 103,84 млн б/д (попередня оцінка - 103,87 млн б/д), у 2026-му - 104,54 млн б/д (попередня оцінка - 104,57 млн б/д).

Таким чином, оцінка зростання попиту на нафту за підсумками наступного року практично не змінилася, збільшившись з 698 тис. б/д до 699 тис. б/д.

МЕА зазначає, що світовий попит на нафту в минулому третьому кварталі зріс на 750 тис. б/д порівняно з аналогічним періодом минулого року. На думку аналітиків агентства, це свідчить про відновлення попиту після слабкого другого кварталу, коли споживання зросло лише на 420 тис. б/д у річному обчисленні на тлі шоку від тарифних воєн.

Спостережувані світові запаси нафти в серпні продовжили зростання - вже сьомий місяць поспіль - і збільшилися на 17,7 млн барелів, до 7,909 млрд барелів. Це на 148 млн барелів більше, ніж роком раніше, і на 4 млн барелів більше середнього значення за п'ять років.