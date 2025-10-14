Ціни на нафту зростають на тлі пом'якшення торговельних напружень між США і Китаєм

Ціни на нафту зросли у вівторок, оскільки перші ознаки пом'якшення торговельних напружень між США і Китаєм підтримали настрої на ринку, зменшивши занепокоєння щодо світового попиту на паливо.

Президент США Дональд Трамп залишається відданим ідеї зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї цього місяця, заявив у понеділок міністр фінансів Скотт Бессент, оскільки обидві країни намагаються розрядити напругу щодо загроз введення мит і контролю за експортом.

Він додав, що протягом вихідних між двома сторонами відбулися суттєві переговори і очікуються нові зустрічі.

О 06:05 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 22 центи, або 0,4%, до 63,54 долара за барель, а нафта марки WTI коштувала 59,71 долара за барель, подорожчавши на 22 центи, або 0,4%.

На попередній сесії нафта Brent подорожчала на 0,9%, а американська WTI - на 1%.

«Ціни на нафту стабілізувалися, оскільки інвестори зважували напруженість у відносинах між США і Китаєм та попит», - зазначили аналітики Saxo Bank у своєму коментарі, додавши, що Трамп пом'якшив тон і продемонстрував готовність до угоди.

Перспектива поліпшення торговельних відносин між двома найбільшими економіками світу історично підтримала нафтові ринки, оскільки інвестори очікують на більш сильне глобальне зростання і збільшення попиту на паливо.

Однак останні події, такі як розширення Пекіном контролю за експортом рідкісноземів та погрози Трампа ввести 100% мита та обмеження на експорт програмного забезпечення з 1 листопада, негативно вплинули на настрої.

Минулого тижня ціни на нафту продемонстрували тижневі втрати і досягли найнижчого рівня з травня.

Трамп також поставив під сумнів перспективи зустрічі з Сі під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Південній Кореї, запланованого на 30 жовтня та 1 листопада, заявивши в Truth Social: «Зараз, здається, немає причин для цього».

Хоча розпродаж на ринках, здається, обмежується більш примирливим тоном між Вашингтоном і Пекіном, очікується, що їхні відносини залишатимуться в центрі уваги.

«Нафтова промисловість продовжує орієнтуватися на геополітичні питання», - сказав аналітик ANZ Деніел Хайнс.

«Китай оголосив, що буде стягувати мито з американських суден, що прибувають до його берегів, включаючи нафтові танкери. Це спричинило кілька скасувань в останній момент і стрибок цін на перевезення».

Обмежуючи зростання ринку, Трамп оголосив у понеділок про закінчення дворічної війни в Газі, яка порушила стабільність у всьому Близькому Сході.

У своєму щомісячному звіті, опублікованому в понеділок, Організація країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи Росію, заявили, що дефіцит пропозиції на нафтовому ринку скоротиться в 2026 році, оскільки ширший альянс ОПЕК+ продовжує заплановане збільшення видобутку.