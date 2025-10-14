Фінансові новини
- |
- 14.10.25
- |
- 03:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ОПЕК зберегла прогноз зростання видобутку нафти в країнах не-ОПЕК+ у 2025 р. на 0,81 млн б/д, у 2026р - на 0,63 млн б/д
15:55 13.10.2025 |
ОПЕК залишила незмінним прогноз зростання пропозиції рідких вуглеводнів (РРВ) з країн не-ОПЕК+ на 2025 рік - він становитиме 810 тис. б/д, зазначається в щомісячному звіті організації.
Таким чином, загальна пропозиція країн не-ОПЕК+ поточного року, як і раніше, прогнозується на рівні 54,01 млн б/д. Основними драйверами зростання стануть США, Бразилія, Канада та Аргентина. Зниження виробництва, як і раніше, очікується в Анголі.
Оцінку зростання пропозиції з боку США на 2025 рік збережено на рівні 0,31 млн б/д, що передбачає зростання видобутку в країні до 22,07 млн б/д.
Оцінка зростання поставок з країн, що не входять в ОПЕК+, на 2026 рік також не зазнала змін і очікується на рівні 630 тис. б/д. У результаті їхня загальна пропозиція РДН збільшиться до 54,64 млн б/д. Драйверами зростання поставок стануть ті самі країни, що й поточного року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу
|Зеленський підтвердив нову зустріч із Трампом
|ЗМІ: Трамп може прийняти Зеленського 17 жовтня
|Рада ЄС схвалила нову торговельну угоду з Україною
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Підприємці отримали 1,2 мільярда за тиждень за програмою «5-7-9%»
|Уряд дозволив виробникам зброї використовувати технології, що належать Міноборони
|Місцеві бюджети отримали майже 34 мільярди гривень земельного податку
|Фонд держмайна за тиждень залучив ₴164 мільйони від приватизації
|Українці від початку року сплатили ₴33,8 мільярда земельного податку
|Зеленський про електрику після атак РФ: Може, доведеться імпортувати, але так було всі останні зими
Бізнес
|Toyota обіцяє впровадити «перші у світі» повністю твердотілі акумулятори для електроавто
|У США винайшли практично незнищенну металеву піну для ядерних реакторів та інших екстремальних умов
|Reuters: За найменших зусиль Маск отримає від Tesla більше, ніж вісім найуспішніших CEO світу разом
|Кіностудія Fox інвестувала в українську компанію Holywater
|Тепер не лише TSMC — Intel запустила виробництво нового покоління процесорів Panther Lake на власному 2-нм техпроцесі 18A
|Ілон Маск погодився врегулювати позов на $128 млн від колишніх керівників Twitter
|Microsoft назвав професії, найбільше схильні до заміни ШІ