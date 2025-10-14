Авторизация

ОПЕК зберегла прогноз зростання видобутку нафти в країнах не-ОПЕК+ у 2025 р. на 0,81 млн б/д, у 2026р - на 0,63 млн б/д

 

ОПЕК залишила незмінним прогноз зростання пропозиції рідких вуглеводнів (РРВ) з країн не-ОПЕК+ на 2025 рік - він становитиме 810 тис. б/д, зазначається в щомісячному звіті організації.

Таким чином, загальна пропозиція країн не-ОПЕК+ поточного року, як і раніше, прогнозується на рівні 54,01 млн б/д. Основними драйверами зростання стануть США, Бразилія, Канада та Аргентина. Зниження виробництва, як і раніше, очікується в Анголі.

Оцінку зростання пропозиції з боку США на 2025 рік збережено на рівні 0,31 млн б/д, що передбачає зростання видобутку в країні до 22,07 млн б/д.

Оцінка зростання поставок з країн, що не входять в ОПЕК+, на 2026 рік також не зазнала змін і очікується на рівні 630 тис. б/д. У результаті їхня загальна пропозиція РДН збільшиться до 54,64 млн б/д. Драйверами зростання поставок стануть ті самі країни, що й поточного року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

