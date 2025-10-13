Авторизация

Нафта продовжує дорожчати, Brent на рівні $63,7 за барель

 

Ціни на нафту продовжують зростати вдень у понеділок, відновлюючись після різкого спаду за підсумками попередньої сесії.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:15 EET підвищується на $0,94 (1,5%), до $63,67 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $1,03 (1,75%), до $59,93 за барель.

У п'ятницю ціна контрактів на Brent впала на 3,82%, на WTI - на 4,24%. Нафта дешевшала наприкінці минулого тижня на новинах про прогрес у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС. Зниження цін посилилося в п'ятницю ввечері після заяв президента США Дональда Трампа про можливе значне підвищення митних тарифів на китайські товари у відповідь на посилення Пекіном експортного контролю у сфері рідкоземельних металів. Трамп також сказав, що не убачають сенсу в зустрічі з Сі Цзіньпіном.

У неділю американський президент пом'якшив риторику, зазначивши, що Вашингтон хоче допомогти Пекіну, а не нашкодити йому. "Не переживайте через Китай, все буде добре", - написав Трамп у соцмережі Truth Social у неділю.

Крім того, він не відкинув, що все ж таки проведе зустріч із головою КНР у рамках саміту АТЕС, який відбудеться в Південній Кореї з 31 жовтня по 1 листопада 2025 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

