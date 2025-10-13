Нафта відшкодовує частину втрат від напруженості у відносинах між США і Китаєм

Ціни на нафту зросли в понеділок після досягнення п'ятимісячного мінімуму на попередній сесії, оскільки інвестори сподівалися, що потенційні переговори між президентами США і Китаю можуть пом'якшити торговельну напруженість між двома найбільшими економіками світу і споживачами нафти.

О 06:08 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 92 центи, або 1,47%, до 63,65 долара за барель після падіння на 3,82% у п'ятницю до найнижчого рівня з 7 травня.

Ціна нафти марки West Texas Intermediate в США становила 59,79 долара за барель, піднявшись на 89 центів, або 1,51%, після падіння на 4,24% до найнижчого рівня з 7 травня. Ціни на WTI будуть встановлені у вівторок, оскільки понеділок є державним святом у США.

«Відновлення на нафтових ринках, ймовірно, було спричинене фіксацією прибутку, оскільки трейдери зробили ставку на так звану торгівлю «TACO» після того, як Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс дали зрозуміти, що нещодавно оголошені мита є скоріше інструментом переговорів і що вони готові укласти угоду з Китаєм», - сказала незалежна аналітикиня Тіна Тенг, посилаючись на правило торгівлі, згідно з яким «Трамп завжди боїться».

«Однак очікується волатильність (цін). Я не очікую, що нафта або будь-які інші ризикові активи так швидко відіграють свої втрати», - додала вона.

Торговельні напруження між США і Китаєм загострилися минулого тижня після того, як Китай розширив контроль над експортом рідкісноземів, а президент США Дональд Трамп у п'ятницю відреагував на це введенням 100-відсоткових мит на китайський експорт до США, а також новими обмеженнями на експорт «будь-якого критично важливого програмного забезпечення» до 1 листопада.

Ці кроки зроблені напередодні потенційної зустрічі Трампа і Сі на полях форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Південній Кореї, яка, за словами торгового представника США Джеймісона Гріра, все ще може відбутися в кінці цього місяця.

«Найбільш ймовірним сценарієм видається відмова обох сторін від найбільш агресивної політики і продовження переговорів, що призведе до подальшого - і, можливо, безстрокового - продовження паузи в ескалації тарифів, досягнутої в травні», - зазначили аналітики Goldman Sachs у своїй замітці.

Однак, за їхніми словами, все ще існує ризик ескалації торговельних напружень, що може призвести до підвищення мит або більш серйозних обмежень експорту, принаймні тимчасово.

Ціни на нафту впали в березні та квітні, під час піку торговельних напружень між двома країнами.

За даними митної служби, імпорт нафти в Китай у вересні зріс на 3,9% порівняно з попереднім роком і склав 11,5 млн барелів на добу, оскільки нафтопереробні заводи працювали з найвищим рівнем завантаження в цьому році, а також продовжувалися заходи зі створення запасів.

У неділю на Близькому Сході Трамп оголосив про закінчення війни в Газі, вирушаючи до Ізраїлю напередодні очікуваного звільнення ізраїльських заручників і палестинських в'язнів в рамках нестійкого перемир'я, яке він домігся.