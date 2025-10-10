Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 2 коп. до 58,7 грн/л, на дизельне пальне - на 2 коп. до 55,85 грн/л

Міністерство економіки прогнозує зростання ВВП України у 2026 році на рівні 2,5%, у той час як Світовий банк погіршив свій прогноз до 2%. Про це під час години запитань до уряду повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.