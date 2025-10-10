Фінансові новини
- 10.10.25
- 15:26
Ціни на нафту посилили зниження, Brent торгується по $64,4 за барель
14:56 10.10.2025 |
Ціни на нафту посилили зниження вдень у п'ятницю на тлі ослаблення напруженості на Близькому Сході.
Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 13:00 EET, знижується на $0,85 (1,3%), до $64,37 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,82 (1,33%), до $60,69 за барель.
У четвер ціна контрактів на Brent знизилася на 1,6%, на WTI - на 1,7%.
Влада Ізраїлю та палестинський радикальний рух ХАМАС погодилися на першу фазу запропонованого США плану з урегулювання конфлікту в Секторі Гази. Канцелярія ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу повідомила, що уряд країни схвалив угоду з ХАМАС. У Секторі Гази почав діяти режим припинення вогню, а Армія оборони Ізраїлю розпочала передислокацію на нові позиції. Очікується, що протягом 72 годин ХАМАС звільнить заручників.
Початок мирного процесу на Близькому Сході трохи заспокоїв ситуацію на ринку, послабивши побоювання щодо безпеки руху нафтових танкерів у Червоному морі, зазначив головний сировинний аналітик SEB Бьярне Шилдроп.
Аналітик ANZ Деніел Гайнс вважає, що після укладення угоди про припинення вогню в Газі увага трейдерів знову буде зосереджена на надлишку пропозиції, який, як очікується, формуватиметься на ринку в міру згортання обмежень на постачання в ОПЕК+.
Негативний вплив на настрої інвесторів чинить ситуація в США, де досі не врегульовано питання про фінансування уряду. Продовження шатдауну може послабити зростання американської економіки і, як наслідок, попит на нафту в цій країні.
Тим часом, як засвідчили опубліковані в середу офіційні дані, комерційні запаси нафти в США минулого тижня зросли сильніше за прогнози ринку, проте запаси продуктів нафтопереробки скоротилися більше ніж очікувалося, що свідчить про збереження високого попиту на паливо.
