- 29.12.25
- 13:14
В Україні загальна площа зрошуваних земель перевищила 40 тисяч гектарів
10:29 29.12.2025 |
Водогосподарські організації Держрибагентства забезпечили зрошення 40,5 тис. га сільгоспугідь у Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.
Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, передає Укрінформ.
«Попри всі виклики, наші водогосподарські організації надали аграріям повний спектр послуг із подачі води на зрошення в Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Загальна площа зрошуваних земель перевищила 40,5 тис. га», - йдеться у повідомленні.
Для забезпечення поливу насосні станції державних зрошувальних систем подали 130,8 млн кубометрів води та використали близько 51,5 млн кВт/год. електроенергії.
Найбільші площі зрошення цього року обслуговували Кілійське МУВГ, яке подало понад 78,5 млн кубометрів води на майже 10 тис. га сільгоспугідь, Дністровське МУВГ 24,3 млн кубометрів води на 8,6 тис. га полів, а також Ізмаїльське управління водного господарства, де полито 8,3 тис. га.
Для підвищення ефективності застосовували різні методи зрошення, зокрема дощувальні машини, затоплення, а також краплинне зрошення, яке дає змогу економити воду та підвищувати врожайність.
Завдяки зрошенню аграрії виростили від зернових і зернобобових культур до овочів та фруктів. Зокрема, йдеться про рис, пшеницю, ячмінь, кукурудзу, сою, нут, а також виноград, полуницю, картоплю, овочі борщового набору, помідори, капусту та кавуни. Також триває вирощування бавовнику, який почали культивувати в Україні торік.
Наразі працівники управлінь водного господарства Держрибагентства розпочали підготовку об'єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу до зимового періоду.
