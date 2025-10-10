Ціни на нафту трохи знизилися, оскільки премія за ризик зменшилася після угоди щодо Гази

Ціни на нафту трохи знизилися в п'ятницю після того, як на попередній сесії вони впали на 1,6%, оскільки премія за ризик на ринку зменшилася після того, як Ізраїль і Хамас домовилися про першу фазу плану припинення війни в Газі.

О 05:38 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 7 центів до 65,15 долара за барель. Нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 2 центи до 61,49 долара.

Ізраїль і палестинська бойова група Хамас підписали в четвер угоду про припинення вогню в рамках першого етапу ініціативи президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Газі.

Згідно з угодою, яку уряд Ізраїлю ратифікував у п'ятницю, бойові дії будуть припинені, Ізраїль частково виведе свої війська з Гази, а Хамас звільнить усіх заручників, яких захопив під час нападу, що спричинив війну, в обмін на сотні ув'язнених, яких утримує Ізраїль.

За тиждень обидва індекси зросли приблизно на 1% після різкого падіння минулого тижня.

У середу ціни піднялися приблизно на 1% до тижневого максимуму через зупинку прогресу в укладенні мирної угоди в Україні, що є ознакою того, що санкції проти Росії, другого за величиною експортера нафти в світі, можуть бути продовжені.

Угода про припинення вогню в Газі стала важливим кроком на шляху до закінчення дворічної війни, яка підвищила ризик перебоїв у постачанні нафти, зазначив у п'ятницю в своїй записці аналітик ANZ Деніел Хайнс.

«Ця (угода) знову зосередила увагу на загрозі надлишку нафти, оскільки ОПЕК продовжує скасовувати обмеження видобутку», - сказав Хайнс.

Менше, ніж очікувалося, збільшення видобутку в листопаді, про яке в неділю домовилися Організація країн-експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+), дещо зменшило побоювання щодо надлишку пропозиції.

«Очікування ринків щодо різкого збільшення поставок нафти не вилилися в істотне зниження цін», - зазначили аналітики BMI у п'ятницю.

«Останнє збільшення видобутку є меншим, ніж передбачалося раніше, що сприяло незначному зростанню цін протягом тижня», - додали вони.

Інвестори також побоюються, що тривале закриття уряду США може негативно вплинути на американську економіку та погіршити попит на нафту в найбільшій країні-споживачі нафти у світі.