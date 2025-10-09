Середня ціна на бензин марки А-95 зберігається на рівні 58,72 грн/л, на дизельне пальне - на рівні 55,87 грн/л

Об'єм виробництва артилерійського пострілу в Україні та Європейському Союзі у 2026 році вийде на рівень аналогічний рівня виробництва в РФ, а в перспективі трек артилерії може бути більш сильними, ніж у РФ, заявив президент України Володимир Зеленський.