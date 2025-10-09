Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується нижче $66 за барель

Ціни на нафту продовжують помірно знижуватися вдень у четвер на ознаках ослаблення напруженості на Близькому Сході.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:03 EET зменшується на $0,28 (0,42%), до $65,97 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,32 (0,51%), до $62,23 за барель.

Ізраїль і ХАМАС погодилися на реалізацію першої фази американського плану щодо врегулювання збройного конфлікту в секторі Гази. Президент США Дональд Трамп повідомив, що в його рамках захоплені торік заручники, які залишилися живими, і тіла загиблих буде повернуто ізраїльській стороні в понеділок.

"Нафта дешевшає внаслідок зменшення націнки на геополітичний ризик, спричиненого угодою між ХАМАС та Ізраїлем", - зазначив старший аналітик OANDA Келвін Вонг.

Тим часом напередодні стало відомо, що комерційні запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 3,715 млн барелів за очікуваного зростання на 2,25 млн барелів.

Водночас товарні запаси бензину знизилися на 1,6 млн барелів, дистилятів - на 2,018 млн барелів. Експерти очікували зниження запасів бензину на 1,05 млн барелів, дистилятів - на 1,23 млн барелів.

Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), скоротилися на 763 тис. барелів. Тижнем раніше показник знизився на 271 тис. барелів.

Аналітики Citigroup зазначили, що консенсус учасників ринку залишається негативним з огляду на очікування надлишку пропозиції палива, при цьому думки щодо масштабу можливого зниження котирувань різняться.

Більш повільне зростання видобутку в країнах, що не входять в ОПЕК+, а також політичні ризики в Росії та Ірану можуть уповільнити темпи коригування цін на нафту, написали вони.