НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується нижче $66 за барель

 

Ціни на нафту продовжують помірно знижуватися вдень у четвер на ознаках ослаблення напруженості на Близькому Сході.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:03 EET зменшується на $0,28 (0,42%), до $65,97 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,32 (0,51%), до $62,23 за барель.

Ізраїль і ХАМАС погодилися на реалізацію першої фази американського плану щодо врегулювання збройного конфлікту в секторі Гази. Президент США Дональд Трамп повідомив, що в його рамках захоплені торік заручники, які залишилися живими, і тіла загиблих буде повернуто ізраїльській стороні в понеділок.

"Нафта дешевшає внаслідок зменшення націнки на геополітичний ризик, спричиненого угодою між ХАМАС та Ізраїлем", - зазначив старший аналітик OANDA Келвін Вонг.

Тим часом напередодні стало відомо, що комерційні запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 3,715 млн барелів за очікуваного зростання на 2,25 млн барелів.

Водночас товарні запаси бензину знизилися на 1,6 млн барелів, дистилятів - на 2,018 млн барелів. Експерти очікували зниження запасів бензину на 1,05 млн барелів, дистилятів - на 1,23 млн барелів.

Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), скоротилися на 763 тис. барелів. Тижнем раніше показник знизився на 271 тис. барелів.

Аналітики Citigroup зазначили, що консенсус учасників ринку залишається негативним з огляду на очікування надлишку пропозиції палива, при цьому думки щодо масштабу можливого зниження котирувань різняться.

Більш повільне зростання видобутку в країнах, що не входять в ОПЕК+, а також політичні ризики в Росії та Ірану можуть уповільнити темпи коригування цін на нафту, написали вони.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4024
  0,0866
 0,21
EUR
 1
 48,1386
  0,0356
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1247  0,12 0,29 41,6628  0,15 0,37
EUR 48,0116  0,12 0,25 48,6447  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,01 0,02 41,4950  0,01 0,01
EUR 48,1300  0,12 0,25 48,1650  0,12 0,25

Бізнес