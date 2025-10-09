Нафта подешевшала, оскільки перемир'я в Газі знизило премію за ризик

Ціни на нафту в четвер впали після того, як Ізраїль і Хамас домовилися про першу фазу плану припинення війни в Газі, що послабило геополітичну напруженість на Близькому Сході, а міцність долара США негативно вплинула на сировинні товари.

О 06:13 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 34 центи, або 0,51%, до 65,91 долара за барель. Нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 38 центів, або 0,61%, до 62,17 долара.

«Нафта WTI сьогодні торгується на слабкій стороні маятника через зниження премії за геополітичний ризик, спричинене мирною угодою між Ізраїлем і Хамасом», - сказав старший аналітик ринку OANDA Келвін Вонг.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і Хамас досягли довгоочікуваної угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників в рамках плану припинення дворічної війни в палестинській анклаві.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що в четвер скличе уряд для затвердження угоди про припинення вогню.

Війна в Газі підтримувала ціни на нафту, оскільки інвестори зважували потенційний ризик для світових поставок нафти, якщо війна переросте в більш широкий регіональний конфлікт.

Майкл Маккарті, генеральний директор інвестиційної платформи Moomoo Australia and New Zealand, заявив, що припинення вогню в Газі навряд чи змінить поставки нафти на Близькому Сході, оскільки ОПЕК+ не досягла своїх цілей щодо збільшення видобутку.

Група, до складу якої входять Організація країн-експортерів нафти та її союзники, у неділю домовилася про збільшення видобутку в листопаді, яке було меншим, ніж очікували ринки, що послабило побоювання щодо надлишку пропозиції.

Маккарті також зазначив, що міцність долара США щодо японської єни та євро загалом тисне на сировинні товари. Нафта, що котирується в доларах, стала дорожчою для інвесторів, які володіють іншими валютами.

У середу ціни зросли приблизно на 1% і досягли тижневого максимуму після того, як інвестори розцінили зупинку прогресу в укладенні мирної угоди щодо України як продовження санкцій проти Росії.

Тим часом, загальний тижневий обсяг поставок нафтопродуктів у США, який є показником споживання нафти в країні, минулого тижня зріс до 21,990 млн барелів на добу, що є максимальним показником з грудня 2022 року, як свідчить звіт Адміністрації енергетичної інформації, опублікований у середу.

Аналітики JP Morgan заявили, що світовий попит на нафту в жовтні почав слабшати, оскільки численні показники споживання, включаючи кількість контейнерів, що прибувають до порту Лос-Анджелеса, пробіг вантажних автомобілів у Німеччині та пропускну здатність контейнерів у Китаї, вказували на уповільнення активності.

Світовий попит на нафту в перші сім днів жовтня склав в середньому 105,9 млн барелів на добу, що на 300 000 барелів на добу більше, ніж у минулому році, і на 90 000 барелів на добу менше, ніж прогнозував JP Morgan, йдеться в повідомленні аналітиків банку для клієнтів.

Темпи зростання світових запасів нафти та нафтопродуктів також сповільнилися, збільшившись на 8 млн барелів минулого тижня, що є найнижчим показником за останні п'ять тижнів, зазначили вони.